El milagro de Arturo: agonizaba dentro de una bolsa, lo rescataron y logró sobrevivir

Fue gracias al trabajo de Zoonosis Brown. Debió ser intervenido dos veces y recibir atención permanente. Se abrió la convocatoria para su adopción responsable. Conocé su historia.

Arturo fue la historia perfecta para coronar el trabajo que Zoonosis Brown realizó durante todo el año. La entidad lo rescató en total estado de abandono y con un delicado cuadro de salud. Una vecina lo encontró dentro de una bolsa en la intersección de Presidente Arturo Illia y Avenida Espora, en Adrogu.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió durante las fiestas de Nochebuena y Navidad. Una vecina lo encontró dentro de una bolsa en la intersección de Presidente Arturo Illia y Avenida Espora, en Adrogué.

Tras ser alertados, el equipo municipal llegó al lugar y constató el grave estado en el que se encontraba la mascota. Ante ello, se lo trasladó inmediatamente al Centro de Sanidad Animal de Burzaco, donde lo operaron de urgencia.

Durante los días siguientes, Arturo -nombre que recibió por la calle donde fue rescatado- permaneció internado y recibió atención veterinaria permanente. Su recuperación requirió una segunda intervención, que fue exitosa. Gracias al trabajo profesional, hoy se encuentra estable y con una nueva oportunidad de vida.

Ya recuperado, se abrió la convocatoria para su adopción responsable. Se busca que pueda acceder a un hogar donde reciba el cuidado y el afecto que necesita. Las personas interesadas pueden comunicarse a cmsayz@gmail.com

“Desde Zoonosis Brown continuamos trabajando todos los días para cuidar a los animales que forman parte de nuestra comunidad, garantizando atención veterinaria y promoviendo el respeto y el bienestar, una política que el Municipio impulsa de manera sostenida", destacó Mariano Cascallares.

Trabajo veterinario

Durante enero y febrero, el Centro de Zoonosis local continuará realizando castraciones gratuitas de perros y gatos. Es en su sede ubicada en Martín Fierro 33, esquina Monteverde, en Burzaco. La atención es de 7 a 13 hs.

Los turnos se otorgarán por orden de llegada, con el animal presente y con una manta. Pueden ser castrados a partir de los cinco meses y con 12 horas de ayuno de sólidos y líquidos. Los gatos tienen que ser trasladados en bolsas de red. Asimismo, se indicó que las hembras en celo o preñadas también pueden ser operadas.

Asimismo, durante el verano se mantendrán los horarios habituales de atención. Las consultas veterinarias se realizarán de 7 a 12 hs; mientras que la atención a personas mordidas será de 8 a 13:30 hs.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 5034-6200, internos 647 y 648.