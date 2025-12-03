Asesinaron a un hombre en Betharram: descartaron un robo

La víctima tenía 38 años. Recibió un disparo en la espalda. La principal hipótesis es que el crimen fue por una deuda. Hay dos detenidos. Los detalles.

En medio de un confuso episodio, un hombre de 38 años fue asesinado en el barrio Betharram de Adrogué, límite con Malvinas Argentinas. Se descartó que el ataque haya sido por un intento de robo. La principal hipótesis apunta a una deuda de dinero.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió durante el fin de semana. La víctima recibió un disparo en la espalda en su vivienda, ubicada en el cruce de Ñandubay y Ramón Miró. Fue identificado oficialmente como Juan Luis Ezequiel G.

Tras el crimen, la policía fue alertada por un llamado al 911. Al arribar al lugar, los oficiales hallaron el cadáver en el dormitorio. Según trascendió, los propios vecinos aseguraron que vieron huir a dos personas a bordo de una motocicleta roja.

Las detenciones

Se realizaron dos allanamientos en la zona, donde se logró capturar a dos sospechosos, de 24 y de 33 años. En uno de los procedimientos además se incautó una moto Honda Wave que habría sido utilizado en el hecho. Ambos quedaron bajo disposición de la Justicia.

Interviene en la causa la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de los tribunales de la jurisdicción. La causa quedó caratulada como “Homicidio”.