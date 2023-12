Asesinaron a un joven tras una pelea barrial en Malvinas

Lo atacaron mientras trabajaba. “Esos pibes son malditos y el hermano de uno de ellos ya había matado”, confió un familiar de la víctima a De Brown.

Una pelea vecinal terminó de manera trágica en Malvinas Argentinas. Ocurrió cuando dos hermanos apuñalaron a un joven de 22 años. Debido a la gravedad de las heridas, este murió al llegar al hospital.

¿Qué pasó?

El hecho se registró el 24 de noviembre, pasadas las 22 hs. Fue en el cruce de Madariaga y Serrano. Allí, Mauro Jofre Klymenko cumplía con su horario laboral en un puesto de venta de pizzas.

“El jueves 23 mi hermano tuvo una pelea con los dos agresores. No sé bien el motivo. Al día siguiente no quería ir a trabajar por ese tema. Su pareja también le decía que no vaya porque esos pibes son malditos y el hermano de uno de ellos ya había matado. Son de mala vida y nos les importa nada”, contó Rubén, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Sumado a ello, los implicados vivirían a unos pocos metros del lugar de trabajo de Mauro. Sin embargo, el joven terminó asistiendo ante la insistencia de su jefe. “Tuvo que ir sí o sí. Él justo estaba solo cuando estos pibes lo vieron en el puesto y lo fueron a increpar. Le empezaron a pegar, lo apuñalaron”, aseguró.

Según relató Rubén, la gravedad de las lesiones fue tal que el browniano murió al llegar al hospital Santa Marina de Monte Grande. “Cuando lo apuñalan, van a buscar al dueño de la pizzería que se había ido y lo dejó solo. Lo trasladaron en su auto”, detalló.

Y agregó: “Supimos que una enfermera o doctora lo vio a mi hermano en ese estado, pero no lo asistió y se fue. Estamos buscándola para saber por qué no lo quiso ayudar o llevarlo a un centro asistencial”.

El caso

Tras el hecho, la familia radicó la denuncia en el Destacamento de Malvinas Argentinas. Ahora, se encuentra en manos de la Justicia. "Por lo que sabemos, el asesino más chico, de 17 años, está preso. El otro, prófugo y se desconoce su paradero. Hay muchas especulaciones en relación a eso”, explicó a este medio.