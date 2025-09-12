Vie, 12/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2447
viernes 12 de septiembre de 2025

Así capturaron a dos delincuentes que intentaron robar una casa en Mármol


Los detectaron por las cámaras saltando las rejas de la vivienda. Al arribo de la Policía, intentaron huir por los techos. Mirá el video.

Gracias a las cámaras de monitoreo local, la Policía capturó a dos delincuentes en José Mármol. Fue mientras intentaban ingresar a una vivienda con fines de robo.

¿Cómo fue?

El hecho se registró en el pasado sábado, 6 de septiembre, en una propiedad ubicada en el cruce de Mitre y Arias, justo enfrente a la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján.

Tras la visualización de las imágenes, personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectó a los ladrones saltando las rejas de una casa y emitió la alerta correspondiente.

En este marco, los oficiales desplegaron un operativo en la cuadra. Atento a ello, los delincuentes intentaron escapar por los techos linderos. En un trabajo de búsqueda por las casas vecinas, finalmente lograron capturarlos. Se encuentran bajo disposición de la Justicia.   

