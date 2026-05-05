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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2683
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martes 5 de mayo de 2026

Así cayeron delincuentes que habían ingresado a una vivienda en Mármol


Se desplegó un operativo cerrojo en el barrio para detenerlos. Mirá el video.

Dos delincuentes fueron detenidos tras un rápido operativo policial en José Mármol. Las cámaras de seguridad locales advirtieron el momento en que ingresaban a una vivienda luego de saltar una pared.

 

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió en las últimas horas. Fue advertido por operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM). Estos visualizaron a dos personas trepando el cerco de la plaza Dorrego de Mármol, ubicada en el cruce de la calle homónima y Frías. Desde allí, logaron acceder a una de las casas linderas.

Ante esta situación, se dio aviso inmediato al Comando de Patrullas. A partir de la alerta, se desplegó un operativo cerrojo en el barrio con el objetivo de impedir la fuga de los sospechosos.

Minutos después, los efectivos lograron interceptarlos y aprenderlos. Ambos fueron trasladados a la Comisaría de la localidad y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación del hecho.

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