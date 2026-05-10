La joven tiene 28 años y está acusada de ser la encargada de la organización de la banda. Los detalles.

Tras varios allanamientos en Malvinas Argentinas y Burzaco, la Policía Bonaerense detuvo a Priscila Macarena Verón, acusada de ser novia de un jefe narco. La detenida de 28 años está señalada de ser la encargada de la organización que manejaba venta, distribución y almacenamiento de drogas. Las mismas eran comercializadas por distintos puntos de zona sur del conurbano bonaerense.

Durante el mismo operativo, también fue capturada Jesica Soledad Monafo (37) quien integraba la banda. De acuerdo a los reportes policiales, el grupo delictivo utilizaba "satélites" para alertar sobre la llegada de la policía y tenía custodia armada para controlar el territorio. La investigación había comenzado a mediados de noviembre por parte de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Cómo operaba la banda

Siguiendo fuentes policiales, la banda no sólo tenía influencia en Almirante Brown sino también en Lavallol, partido de Lomas de Zamora. Priscila tenía una relación amorosa con Kevin Henderson Valderrama Acosta (36) conocido como Mervin, jefe máximo de la agrupación delictiva. La mujer se ocupaba de la logística, distribución y venta de estupefacientes, teniendo un peso relevante para el grupo.

En los allanamientos, se secuestraron 506 gramos de marihuana y 195,4 gramos de cocaína, listos para su comercialización. Además, hallaron 145 envoltorios de sustancia compatible sin pesaje individual. Por otro lado, encontraron cuatro balanzas de precisión, tijeras, bolsas y recortes de nylon, anotaciones, documentación, 550 mil pesos en efectivo y 10 teléfonos celulares.

Continúa la investigación

La investigación continúa avanzando y ahora la Justicia busca dar con otros presuntos integrantes de la organización. Entre los prófugos figura Valderrama Acosta, señalado como uno de los miembros clave del grupo delictivo.

También es buscado Joel David Rodríguez, conocido como “El Topo”, quien según consta en el expediente amenazaba a vecinos para obligarlos a abandonar viviendas y luego utilizarlas como búnkeres para la venta de cocaína.

Otro de los señalados es Elian Yair Bret, apodado “Maluma”, mencionado por los investigadores como integrante de la estructura que operaba en Villa Betharram y Lomas Verdes. La lista de prófugos también incluye a Rodrigo Daniel Sánchez, alias “Pipo”, y Dylan Benjamín Fernández, conocido como “Pompón”, ambos vinculados a las maniobras investigadas por la Justicia.