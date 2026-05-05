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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2683
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martes 5 de mayo de 2026

Video: finge estar perdido y asalta a madres a la salida de las escuelas en Claypole


Uno de los reiterados hechos quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino. Los detalles.

Un delincuente con una peculiar metodología mantiene en alerta a la comunidad de Claypole. En los últimos días, se registraron varios casos en los que este hombre simula estar perdido para interceptar y asaltar a madres de niños a la salida de las escuelas.

 

¿Cómo fue?

Uno de estos episodios quedó grabado en las cámaras de seguridad. Fue cerca de las 17:20 hs del 27 de abril, en la intersección de Uruguay y López, en el barrio El Trébol, donde la escena tomó forma en plena tarde.

Según muestran las imágenes, la madre fue sorprendida cuando el motochorro se detuvo frente a ella, fingiendo estar perdido. En un instante, descendió del vehículo y, bajo amenaza, le arrebató la cartera. Todo ocurrió ante la mirada de la niña, que regresaba del colegio.

Tras concretar el robo, el motochorro huyó rápidamente. Trascendió que se trataría del mismo individuo señalado por cometer otros hechos similares en la zona, principalmente contra estudiantes y madres en los horarios de ingreso y salida escolar.

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