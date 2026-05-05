Video: finge estar perdido y asalta a madres a la salida de las escuelas en Claypole

Uno de los reiterados hechos quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino. Los detalles.
Un delincuente con una peculiar metodología mantiene en alerta a la comunidad de Claypole. En los últimos días, se registraron varios casos en los que este hombre simula estar perdido para interceptar y asaltar a madres de niños a la salida de las escuelas.
Uno de estos episodios quedó grabado en las cámaras de seguridad. Fue cerca de las 17:20 hs del 27 de abril, en la intersección de Uruguay y López, en el barrio El Trébol, donde la escena tomó forma en plena tarde.
🚔Allanamientos por amenaza de tiroteo en una escuela de Solano: "Vamos a matar a todos"👇 #Solano https://t.co/7kB7z2Yywt
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 16, 2026