Mujer policía mató en defensa propia a un motochorro en Burzaco

La agente circulaba de civil y fuera de servicio a bordo de su moto. El ladrón abatido tenía 18 años. Los detalles.

Un intento de robo terminó de manera trágica en Burzaco. Una efectivo de la Policía Bonaerense mató a uno de los delincuentes que quiso asaltarla mientras circulaba en moto. El otro agresor logró escapar y es intensamente buscado.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, en el cruce de Ruta 4 y avenida Espora. Según trascendió, la agente circulaba de civil y se encontraba fuera de servicio cuando fue interceptada por los ladrones que intentaron asaltarla.

De acuerdo con el testimonio de la efectiva, uno de los motochorros descendió armado y la amenazó para quitarle el vehículo. En ese momento, la policía sacó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de uno de los delincuentes. El otro atacante escapó rápidamente en la moto. Hasta el momento, permanece prófugo.

Minutos después, arribó una ambulancia del SAME y los médicos constataron la muerte del joven, identificado como Alejandro Ezequiel Loza, de 18 años. Tenía un orificio de entrada de bala en el lado derecho del cráneo.

En la escena del hecho, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38 que habría sido utilizado por el asaltante. La Justicia ahora analiza las circunstancias del episodio para determinar si el accionar de la agente se encuadra en un caso de "legítima defensa". Por ahora, la efectivo no fue detenida.