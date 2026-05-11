Entraron por el techo del baño, intentaron evitar los sensores y aún así los detuvieron

Ocurrió en un comercio de Burzaco. Los delincuentes tienen 25 y 39 años. Secuestraron las herramientas que habrían utilizado para cometer el robo. Los detalles.

Una investigación policial permitió detener en Bernal a un hombre y una mujer acusados robar un comercio de Burzaco. La pareja fue localizada gracias al seguimiento realizado a través de cámaras de seguridad y al vehículo que habrían utilizado para movilizarse.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió el 26 de abril en un local de herrajes situado sobre la avenida Monteverde. Efectivos policiales acudieron al lugar al activarse la alarma. Al ingresar, encontraron distintos sectores revueltos y daños en el sistema de seguridad.

Según trascendió, el propietario había recibido en su teléfono una alerta por movimientos extraños dentro de la oficina. Más tarde, comprobó que faltaba dinero, cuya suma rondaría entre los 500 y 800 mil pesos. Además, descubrió que los delincuentes habían provocado destrozos en el área donde se guardaban las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Los investigadores detectaron un agujero en el techo del baño, sitio por donde habrían ingresado los ladrones. También encontraron una puerta colocada sobre sensores de movimiento, aparentemente para evitar que continuaran activándose.

Con esos datos, personal policial comenzó a analizar registros fílmicos de cámaras públicas y privadas. Así lograron identificar un Volkswagen Gol Trend blanco que circulaba sin patente delantera y con la parte de la trasera cubierta.

Las capturas

El viernes, durante un operativo realizado en la zona de Sir Fleming entre Pampa y Los Andes, en Quilmes, los efectivos localizaron el auto estacionado frente a un supermercado.

Tras corroborar que coincidía con el buscado, detuvieron a los ocupantes. Se trata de Mónica O., de 25 años, y Nelson O., de 39. Dentro del vehículo secuestraron distintas herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos. Entre ellos una barreta, una amoladora, pinzas, navajas, guantes, un martillo rompevidrios y celulares.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 Descentralizada de Almirante Brown. Fue caratulada como “robo agravado bajo la modalidad escruche”.