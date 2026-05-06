Burzaco: pensaron que un policía se había suicidado, pero lo mató un conocido

El hecho sucedió en 2024. Las cámaras de seguridad revelaron que fue asesinado en su casa de un tiro en la cabeza. Detuvieron al homicida en Longchamps. Los detalles.

El caso de Juan Donato Pignataro, el policía bonaerense hallado muerto en su vivienda de Burzaco en 2024, dio un giro clave en las últimas horas. Este lunes, cayó al principal sospechoso del homicidio, identificado como José Exequiel Medina, quien sería conocido de la víctima.

La investigación

Avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de líneas telefónicas. Estos elementos resultaron determinantes para esclarecer el hecho.

Pignataro, de 48 años, se desempeñaba en el área de custodia y traslado de detenidos. Fue encontrado por su hermana con un disparo en la cabeza el 27 de septiembre. Permanecía en una habitación de su casa ubicada en Viale y Moreno.

En un primer momento, la hipótesis apuntó a un suicidio, ya que, según su entorno, atravesaba un cuadro depresivo y se encontraba de licencia. Sin embargo, la ausencia del arma y de su celular comenzó a generar dudas entre los investigadores.

La última comunicación con su familia había sido el 25 de septiembre, cuando mencionó que viajaría hacia la Costa. No obstante, los oficiales determinaron que el día previo a su muerte había regresado a su casa acompañado por otro hombre. Luego no se registraron más movimientos en el lugar. Además, se confirmó que ese mismo día Pignataro había estado en el barrio Rayo de Sol, en Longchamps.

Un hecho bisagra fue el día posterior al crimen. Su celular fue activado por una línea vinculada a una billetera virtual a nombre de Medina.

Las imágenes de seguridad permitieron identificar al sospechoso como la persona que estuvo con la víctima horas antes de su muerte. A esto se sumó el análisis de antenas de telefonía, que ubicó a ambos en la misma zona.

La detención

Con estas pruebas, se solicitó el allanamiento en una vivienda de Longchamps, donde finalmente se concretó la captura. Durante el procedimiento, los oficiales secuestraron dos celulares y otros elementos de interés. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Almirante Brown y el Juzgado de Garantías N°3 de Lomas de Zamora.