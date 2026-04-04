Así se vivió el temporal en Almirante Brown

Una intensa tormenta de lluvias y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora azotó al distrito. En su paso, provocó calles anegadas, árboles caídos y algunas interrupciones en el servicio eléctrico.

Lo que comenzó como una jornada inestable terminó convirtiéndose en un fuerte temporal que afectó a todo Almirante Brown y a gran parte del AMBA. Las intensas lluvias, acompañadas por ráfagas de viento sorprendieron a los vecinos y generaron complicaciones en distintos barrios.

Durante la noche del viernes, el agua cayó con gran intensidad en cortos períodos de tiempo, provocando anegamientos en calles y dificultades para circular. En varios puntos, el temporal se hicieron sentir con fuerza, dejando imágenes impactantes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Cómo continúan los operativos en la zona

Desde anoche hasta mañana, los operativos municipales realizarán trabajos de limpieza y facilitarán el escurrimiento del agua producto de las precipitaciones. Así lo informó Paula Eichel, hefa de Gabinete de Almirante Brown. De acuerdo a la vocera, intervienen doce Delegaciones Municipales, de las áreas de Infraestructura y Luminarias, como también de Descentralizada y de Defensa Civil.

Por su parte, Mariano Cascallares aseguró: “Los trabajos de limpieza de cursos de agua, ductos y bocas de tormenta que realizamos durante todo el año y que profundizamos durante la última semana ante las alertas meteorológicas se complementan ahora con las tareas post tormenta”.

El Municipio destacó que en caso de inquietudes o emergencias, los vecinos pueden comunicarse directamente con el 147 o el 4238-2595 del Centro de Operaciones Municipal (COM). Vale destacar que hoy sábado 4 de abril el servicio de recolección de residuos se cumplirá con normalidad y se solicitó a todos colaborar evitando arrojar residuos donde no corresponde.