Astroreria, Castelforte, un show de humor y música, las propuestas para este finde en Brown

Conocé la grilla completa.

Inicia junio y Almirante Brown ofrecerá una variada agenda de actividades culturales y recreativas en diferentes localidades del distrito. Habrá propuestas gratuitas pensadas para toda la familia y opciones para disfrutar al aire libre y en espacios cerrados.

¿Qué habrá?

Sábado 6

AstroFeria : Se realizará de 12 a 18 hs , en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224). Habrá e staciones interactivas, charlas y talleres vinculados al mundo de la astronomía y la exploración espacial. También contará con la participación de librería s, una exposición de 20 modelos de relojes solares , una sala inmersivas del universo y el lanzamiento del concurso de astrofotografía. Como cierre, a las 17 hs se presentará en vivo la banda The Funky Stones.

: Se realizará de , en la Habrá e vinculados al mundo de la astronomía y la exploración espacial. También contará con la s, una de , una del y el lanzamiento del Como cierre, a las se presentará en vivo la banda “ Cuentos y poemas que vencieron la oscuridad ”: una propuesta de narración oral con dirección de Marisa Brondo y la participación especial de la cantante María Antonela . Será a las 17:30 hs , en el Salón Bordó de la Casa de la Cultura.

”: una propuesta de narración oral con dirección de Marisa Brondo y la participación especial de la cantante . Será a las , en el de la “El canto de las historias”: el Coro Latinoamericano presenta un evento que invita a recorrer relatos, memorias y emociones a través de la música de nuestra región. Iniciará a las 18 hs , en la Casa de la Cultura Ministro Rivadavia (Motti de Muesca 394).

el presenta un evento que invita a a través de la de nuestra Iniciará a las , en la Castelforte abre sus puertas: el castillo se ubica en Rosales 1521, Adrogué. La jornada comenzará a las 15 hs. El ingreso será por orden de llegada y se solicitará un bono contribución de $5000 por persona. Quienes participen podrán disfrutar de una charla histórica y recorrer tanto el museo como los túneles.

Domingo 7

Show de La Fer : el transformista Fernando Muraro presenta un espectáculo cargado de humor , junto a artistas invitados . Se presentará además Nadin Chantal. Iniciará a las 19 hs, en el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740, Burzaco. La entrada será a la gorra .

: el transformista presenta un cargado de , junto a . Se presentará además Iniciará a las en el La entrada será a la . Concierto: el Coro de Cámara de la Municipalidad de Almirante Brown llevará adelante la velada musical a las 19 hs. Será en el Salón Soldi de la Casa de la Cultura de Adrogué.