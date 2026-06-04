Se juntaron a intercambiar figus en Adrogué y completaron 36 álbumes

Fue en la Casa de la Cultura. Las postales más buscadas fueron las de Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul. Ya anunciaron una próxima fecha. Los detalles.

A pocos días del inicio del Mundial, se llevó a cabo una multitudinaria jornada de intercambio de figuritas en Almirante Brown. Reunió a cientos de chicos y familias.

¿Cómo fue?

La jornada se desarrolló el sábado pasado, entre las 14 y las 17 hs, en la Casa de la Cultura de Adrogué. Participó la jefa de Gabinete, Paula Eichel, quien recorrió el encuentro y dialogó con las familias.

En este marco, se lograron completar 36 álbumes, en medio de abrazos, sonrisas y la ansiedad propia de quienes buscaban las figuritas más difíciles.

Las más requeridas en el primer encuentro fueron las de los grandes referentes de la Selección Argentina, entre ellos Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul.

“El encuentro se transformó en mucho más que un espacio de intercambio. Fue una celebración colectiva de la identidad futbolera argentina, donde grandes y chicos compartieron recuerdos, anécdotas y la ilusión que genera cada nueva edición mundialista”, indicaron desde la Comuna.

¿Habrá más?

Ya anunciaron una nueva fecha para este viernes 5 de junio. También será en la Casa de la Cultura de Adrogué, pero de 17 a las 20 hs. El ingreso será con un alimento no perecedero.

Además, anticiparon que se trabaja en la realización de murales temáticos en distintos puntos del distrito para homenajear este gran acontecimiento futbolístico.