Asumieron nuevos jueces y fiscales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

A lo largo de tres jornadas, realizaron la jura de una decena de nuevos jueces y fiscales. Estos desempeñarán sus funciones en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

¿Cómo fue?

El intendente e integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, Mariano Cascallares, participó del acto. Además, contó con la presencia del miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres; del ministro de Justicia de la Provincia, Martín Mena, y autoridades del Poder Judicial.

Según informaron oficialmente, dichas asunciones permitirán agilizar y optimizar la administración de Justicia en beneficio de todos los vecinos de Almirante Brown.

En este sentido, prestaron juramento los jueces de Familia Patricia Barrientos y Fernanda Arrinda; de Garantías Matías Ocampo; y en lo Civil y Comercial Javier Vignolo.

También asumieron los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Sebastián De Cesare, Georgina Retamales, Lucía Copertino, Jonathan Barraud, Fernando Carrillo y María Fernanda Anaya.

Asimismo, juraron los agentes fiscales Romina Pellegrino, Sabrina Marotta, Miguel Reynoso, Sebastián Grys, Leandro Patteta, Roberto Daniel Pucci, Gustavo Fernando Fernández y Sergio Zárate. Lo hicieron junto a los defensores penales Eduardo Magoja, Leonardo Schumman y Natalia Pazzano.

“Este es el resultado del procedimiento de selección de los postulantes a jueces e integrantes del Ministerio Público que llevamos adelante desde el Consejo de la Magistratura bonaerense. Permitirá acelerar y dar mayor eficiencia al funcionamiento del sistema judicial de la Región”, destacó Cascallares.