Beta Suárez, una reconocida escritora, presentará hoy su libro “Roto” en Boulevard Shopping

El encuentro con lectores será en la Estación Libro, ubicada dentro del centro comercial de Adrogué. La entrada será libre y gratuita.

Los amantes de la literatura contemporánea tienen una cita imperdible este finde en Adrogué. La escritora y comunicadora Beta Suárez presentará su libro "Roto". Se trata de una novela que combina humor, emoción y una mirada sincera sobre las relaciones humanas.

El encuentro se realizará hoy, sábado 30 de mayo, a las 18:30 hs en la librería Estación Libro. Esta está ubicada dentro de Boulevard Shopping (Av. Hipólito Yrigoyen 13298).

La actividad será abierta al público y con entrada libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad única para conversar con la autora sobre su obra y su recorrido literario.

De qué se trata

Publicada por el sello Vera, de VR Editoras, "Roto" es una comedia negra ambientada en Buenos Aires que aborda las complejidades del amor, el deseo y las grietas emocionales que atraviesan la vida adulta.

La historia se centra en una pareja que enfrenta una separación marcada por el paso del tiempo, las decisiones tomadas y las que no se concretaron. Con una escritura filosa, sensible y cargada de ironía, la autora se aleja de las clásicas idealizaciones románticas para poner el foco en la intimidad de los vínculos.

A lo largo del libro, se explora aquello que se dice, lo que queda silenciado y las transformaciones que atraviesan las familias con el correr de los años.

Uno de los conceptos que resume el espíritu de la obra queda reflejado en una de sus frases más contundentes: “A veces no se rompe lo que se cae. Se rompe lo que se sostiene demasiado tiempo y en tensión".

Quién es Beta Suárez

Licenciada en Comunicación Social, se consolida como una de las voces más influyentes en el universo digital femenino. Es especialista en contenidos digitales y cofundadora de POSCUA.

Además, miles de seguidoras la conocen a través de su popular cuenta de Instagram @mujer.madre.y.argentina. Allí comparte reflexiones sobre maternidad, vínculos, crecimiento personal y madurez con una mirada cercana, auténtica y sin filtros.

"Roto" llega después de "Regla de tres", la primera novela de la autora publicada en 2022; y reafirma una voz literaria que conecta con lectoras que buscan historias reales, imperfectas y profundamente humanas.