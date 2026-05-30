Intercambio de figuritas, música y narraciones, entre las opciones para disfrutar el finde en Brown

Conocé la grilla completa de actividades.

A pesar de las bajas temperaturas, Almirante Brown contará este fin de semana con una variada agenda cultural y recreativa en distintos puntos del distrito. Habrá propuestas gratuitas y actividades pensadas para disfrutar en familia y cortar con la rutina.

¿Qué habrá?

Sábado 30

Intercambio de figuritas del Mundial : comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 17 hs. También tendrá como escenario la Casa de la Cultura de Adrogué.

: También tendrá como escenario la Beta Suárez presenta su libro "Roto" : será desde las 18:30 hs, en Boulevard Shopping , sito en Av. Hipólito Yrigoyen 13298, Adrogué.

: será desde las 18:30 hs, en , sito en Urbanos – Emergentes de la Música: una nueva jornada del concurso de bandas y solistas para seguir impulsando la música emergente en Brown. Se presentará el Grupo A: Rap, Trap, RKT y Reggaetón. Será a las 18 hs, en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224)

Domingo 31

Té con cuentos en la Cucaracha: Una propuesta de narración oral dirigida por Marisa Brondo, con la participación especial de la cantante Tere García. Iniciará a las 17 hs, en el Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural, ubicado en Diagonal Brown 1386, Adrogué