Sáb, 30/05/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2707
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CULTURA
sábado 30 de mayo de 2026

Intercambio de figuritas, música y narraciones, entre las opciones para disfrutar el finde en Brown


Conocé la grilla completa de actividades.

A pesar de las bajas temperaturas, Almirante Brown contará este fin de semana con una variada agenda cultural y recreativa en distintos puntos del distrito. Habrá propuestas gratuitas y actividades pensadas para disfrutar en familia y cortar con la rutina.

 

¿Qué habrá?

Sábado 30

  • Intercambio de figuritas del Mundial: comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 17 hs. También tendrá como escenario la Casa de la Cultura de Adrogué.
  • Beta Suárez presenta su libro "Roto": será desde las 18:30 hs, en Boulevard Shopping, sito en Av. Hipólito Yrigoyen 13298, Adrogué.
  • Urbanos – Emergentes de la Música: una nueva jornada del concurso de bandas y solistas para seguir impulsando la música emergente en Brown. Se presentará el Grupo A: Rap, Trap, RKT y Reggaetón. Será a las 18 hs, en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224)

 

Domingo 31

  • Té con cuentos en la Cucaracha: Una propuesta de narración oral dirigida por Marisa Brondo, con la participación especial de la cantante Tere García. Iniciará a las 17 hs, en el Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural, ubicado en Diagonal Brown 1386, Adrogué

 

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