Avanza el techado y la climatización del natatorio de Calzada

Esto le permitirá ser funcional durante todo el año. El intendente Mariano Cascallares recorrió el lugar. Toda la información.

Avanza la segunda etapa de obras del polideportivo de Rafael Calzada. Las mismas se centran en el techado del nuevo natatorio y también en su climatización.

Los trabajos

El establecimiento se ubica en Gral. Martín Miguel de Güemes entre España y Andrade. El intendente Mariano Cascallares y el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, recorrieron el lugar.

En el complejo, se avanza con la cubierta del natatorio semi olímpico y con la construcción del estadio con un playón deportivo multifunción para la práctica de fútbol, básquet y vóley. Además, de la climatización del agua y el acondicionamiento del aire, tanto del sector de vestuarios como en del de pileta. Esto permitirá ser funcional durante todo el año.

Sumado a ello, se trabaja con las terminaciones de revoques y pintura en el establecimiento, con las carpinterías necesarias y el tendido de iluminación interior.

“Estamos muy felices con esta segunda etapa en el polideportivo de Rafael Calzada. Se trata de un espacio con un rol social fundamental para el barrio, que ofrece actividades acuáticas para chicos de escuelas públicas, personas con discapacidad y adultos mayores, además de las colonias de verano e invierno”, expresó Cascallares.

Dijeron presente también en la recorrida el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez.