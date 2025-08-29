Pusieron en marcha la segunda etapa del natatorio y polideportivo de Calzada

Se trata de la cobertura del complejo y su climatización. El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, supervisaron los trabajos. Conocé más.
Avanzan las obras de la segunda etapa del polideportivo y natatorio municipal de Rafael Calzada. Esta incluye la construcción de la cubierta del complejo, financiada con recursos propios de la Comuna.
El espacio está ubicado en Güemes, entre Andrade y España, en el límite entre Rafael Calzada y Claypole. El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron el predio.
En las últimas semanas, las tareas giran en torno a la colocación de los anclajes para el techo del natatorio semiolímpico y el estadio. Este cuenta con un playón deportivo multifunción para la práctica de fútbol, básquet y vóley con una superficie total de 2500 m2. Se trata de una cubierta con terminación de chapas azul y otras traslúcidas intercaladas para que pase la luz, sostenida por una estructura metálica ligada a la de hormigón de todo el edificio.
La segunda etapa de trabajos incluye la climatización del agua y el acondicionamiento del aire en el sector de vestuarios y de la pileta. Además, se llevarán adelante las terminaciones de revoques y pintura, las carpinterías y el tendido de iluminación interior.
Una vez terminado, el complejo deportivo podrá usarse a lo largo de todo el año. Si bien el plazo de ejecución es de seis meses, y los trabajos arrancaron en la segunda quincena de junio, se estima contar con un importante avance para octubre.
Cuenta con una pileta semi-olímpica de 15x25 metros con seis andariveles, junto con otra más pequeña de 4x12 metros de poca profundidad. También con un playón deportivo multifunción, módulos sanitarios y servicios.
El complejo ya funcionó con éxito como sede de la colonia de verano 2025. Asistieron cientos de chicos y jóvenes de instituciones locales, quienes realizaron actividades acuáticas y de esparcimiento.
El lugar está pensado para el desarrollo de numerosas prácticas en el agua. Además de tratamientos vinculados a la natación para niños, adolescentes de escuelas públicas locales, personas con discapacidad y adultos mayores.
“Pusimos en marcha, con fondos propios del Municipio, la segunda etapa de la obra del polideportivo y natatorio de Rafael Calzada. Esto permitirá ampliar los servicios y que nuestros vecinos puedan utilizarlo durante todo el año”, indicó Cascallares.
