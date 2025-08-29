Pusieron en marcha la segunda etapa del natatorio y polideportivo de Calzada

Se trata de la cobertura del complejo y su climatización. El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, supervisaron los trabajos. Conocé más.

Avanzan las obras de la segunda etapa del polideportivo y natatorio municipal de Rafael Calzada. Esta incluye la construcción de la cubierta del complejo, financiada con recursos propios de la Comuna.

Los trabajos

El espacio está ubicado en Güemes, entre Andrade y España, en el límite entre Rafael Calzada y Claypole. El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron el predio.

En las últimas semanas, las tareas giran en torno a la colocación de los anclajes para el techo del natatorio semiolímpico y el estadio. Este cuenta con un playón deportivo multifunción para la práctica de fútbol, básquet y vóley con una superficie total de 2500 m2. Se trata de una cubierta con terminación de chapas azul y otras traslúcidas intercaladas para que pase la luz, sostenida por una estructura metálica ligada a la de hormigón de todo el edificio.

La segunda etapa de trabajos incluye la climatización del agua y el acondicionamiento del aire en el sector de vestuarios y de la pileta. Además, se llevarán adelante las terminaciones de revoques y pintura, las carpinterías y el tendido de iluminación interior.

Una vez terminado, el complejo deportivo podrá usarse a lo largo de todo el año. Si bien el plazo de ejecución es de seis meses, y los trabajos arrancaron en la segunda quincena de junio, se estima contar con un importante avance para octubre.

Sobre el espacio

Cuenta con una pileta semi-olímpica de 15x25 metros con seis andariveles, junto con otra más pequeña de 4x12 metros de poca profundidad. También con un playón deportivo multifunción, módulos sanitarios y servicios.

El complejo ya funcionó con éxito como sede de la colonia de verano 2025. Asistieron cientos de chicos y jóvenes de instituciones locales, quienes realizaron actividades acuáticas y de esparcimiento.

El lugar está pensado para el desarrollo de numerosas prácticas en el agua. Además de tratamientos vinculados a la natación para niños, adolescentes de escuelas públicas locales, personas con discapacidad y adultos mayores.

“Pusimos en marcha, con fondos propios del Municipio, la segunda etapa de la obra del polideportivo y natatorio de Rafael Calzada. Esto permitirá ampliar los servicios y que nuestros vecinos puedan utilizarlo durante todo el año”, indicó Cascallares.