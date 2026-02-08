Avanza la obra del nuevo edificio de aulas para el Instituto N°41

Contará con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio y una biblioteca, entre otras cosas. La información.



Avanzan a todo ritmo las obras para la construcción del nuevo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41. Este está ubicado en el barrio Vattuone.

Además, en paralelo y aprovechando el receso de verano, la Comuna comenzó a ejecutar obras de mejoras y puesta en valor. Se llevan adelante en distintos establecimientos educativos de todos los niveles del distrito, de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026.

“Seguimos invirtiendo en educación con obras concretas que fortalecen la formación docente en nuestro distrito. Este nuevo edificio del Instituto 41 es una muestra del compromiso del Municipio con la educación pública y con la generación de espacios modernos y de calidad para estudiantes y docentes”, destacó Mariano Cascallares.

Sobre el proyecto

La obra del ISFD N°41 es realizada íntegramente con fondos propios de la Comuna browniana e incluye planta baja, primer y segundo piso. También diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca de 113 metros cuadrados, dos salas para docentes, espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios.

En total, el edificio contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados, con 603 metros cuadrados cubiertos por planta.

La megaobra se suma al primer edificio del ISFD N° 41, inaugurado en marzo de 2021 en Saavedra y Colombres. Esto significó un hito histórico para el distrito al otorgarle por primera vez al instituto un espacio propio.

De esta manera, una vez finalizada la obra, el establecimiento contará con dos edificios modernos, sustentables y completamente equipados. Será para el dictado de sus profesorados: Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Matemática y Filosofía. Varios de estos aún se dictan de manera provisoria en el Colegio Nacional de Adrogué.