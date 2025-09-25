Jue, 25/09/2025 |
jueves 25 de septiembre de 2025

Avanza plan de mejora de calles en Glew, Claypole, San José, Burzaco y Longchamps


Se llevan adelante trabajos de bacheo de hormigón, asfáltico y adoquinado. Conocé dónde se realizan.

En el marco del Programa Integral de Mejora de Calles en las localidades, Almirante Brown avanza con nuevos frentes de obra. El objetivo es optimizar accesos, transitabilidad y seguridad vial en los barrios de nuestro distrito.

En esta etapa, se llevan adelante trabajos de bacheo de hormigón, asfáltico y adoquinado. También mejorados y consolidaciones en distintas arterias claves.

“Seguimos transformando las calles y avenidas de nuestras localidades para que cada vecino y vecina pueda moverse con mayor seguridad y comodidad. Estamos construyendo entre todos el Almirante Brown que queremos y que nos merecemos”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

¿Dónde?

En San José, las tareas se concentran sobre Rosales y Salta, y también en la intersección de Amenedo y La Tijereta; mientras que en Claypole los equipos trabajan en Dean Funes y Alcorta y sobre Garibaldi.

En Burzaco, intervienen Humberto Primo y Pelegrini, junto con la calle Ceballos, con bacheos y repavimentaciones.

Por su parte en Glew, avanzan sobre Lorenzini y en Longchamps sobre tramos de Dhiel. En tanto, continúan con las obras sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, una arteria fundamental para la conectividad de todo el distrito.

También se acaba de habilitar la nueva pavimentación de la calle Zeballos en el límite entre Glew y Ministro Rivadavia; al tiempo que el Municipio avanza junto a la Provincia de Buenos Aires con la renovación integral de la traza de la Ruta 4 (Av. Monteverde).

