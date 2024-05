“Bebé Reno": Tomás Fonzi asombró al contar que fue acosado por una fan

La mujer se presentaba en los estudios de Telefe y hasta en la puerta de su antigua casa en Adrogué. Mirá el video.

La serie del momento “Bebé Reno” logró traspasar la pantalla y poner en debate la historia de acoso que sufrió su protagonista. Sin ir más lejos, el browniano Tomás Fonzi asombró al contar que también soportó la obsesión de una fanática durante su adolescencia.

¿Cómo fue?

El actor fue invitado al programa de streaming “Dinero y Amor” de Blender. Allí, confesó haber atravesado una situación complicada cuando una mujer se le presentó directamente en la puerta de su antiguo hogar ubicado en Almirante Brown.

“La chica iba siempre a los estudios en Martínez en Telefe, le firmaba un autógrafo todos los días. Llevaba como un registro de eso. Un día estoy en Adrogué, donde yo vivía todavía con mi mamá, salgo y estaba ella”, recordó.

Ante esto, el browniano se acercó sorprendido y le preguntó el motivo de su presencia. “Me dijo 'no me hagas lo mismo que me hizo Luis miguel que se metió en mis sueños, me pidió que lo fuera a ver y los patovicas no me dejaron entrar. Vos ayer te metiste en mis sueños y me dijiste que venga acá”, relató.

Pese a ello, la historia no se complicó mucho más. Es que, según contó, la mujer siguió yendo a su encuentro por un tiempo hasta que afortunadamente desistió. “Ya no la vi más”, concluyó.