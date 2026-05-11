Salud Mental: realizarán talleres gratuitos en Burzaco

La iniciativa es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano. Contará con tres jornadas y será dirigido por profesionales. ¿Cuándo y dónde será?

Bajo el lema “La salud mental desde la construcción comunitaria”, la ONG Compromiso Ciudadano llevará adelante una serie de encuentros participativos en Burzaco. El objetivo es generar espacios de reflexión, escucha e intercambio entre vecinos.

La propuesta

Contempla tres jornadas que se desarrollarán los jueves 28 de mayo, 4 de junio y 11 de junio, a las 18 horas. Tendrán como escenario la sede ubicada en Alsina 343, de dicha localidad. La actividad será gratuita y contará con inscripción previa.

Según informaron desde la ONG, liderada por Mario Fuentes, los encuentros estarán orientados a compartir experiencias, fortalecer redes comunitarias y construir herramientas colectivas para afrontar problemáticas vinculadas a la angustia, la soledad y el desgaste cotidiano.

“Te invitamos a un espacio real formado por profesionales”, expresaron desde la entidad local en redes sociales. Además, remarcaron la importancia del acompañamiento colectivo en contextos complejos: “Estamos comprometidos en ayudar y construir en comunidad. Nadie puede salvarse solo”.

Quienes deseen participar podrán inscribirse previamente vía WhatsApp al 11-5044-2625.

El programa

Encuentro 1 : Introducción y problemáticas territoriales

¿Qué entendemos por salud mental?

Recuperación de representaciones y paradigmas sobre la salud mental.

Reflexión sobre las problemáticas presentes en el territorio.

La comunidad como espacio de cuidado.

Marco de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

Encuentro 2: Experiencias territoriales y estrategias de acompañamiento

Recuperación de experiencias comunitarias y territoriales.

La importancia de la escucha y la intervención comunitaria.

Fortalecimiento de estrategias de acompañamiento.

Prácticas institucionales de cuidado.

Sistematización de lo trabajado para la elaboración de una guía de primeras intervenciones.

Encuentro 3: Construcción de propuestas comunitarias

Elaboración colectiva de propuestas comunitarias.

Construcción y fortalecimiento de redes de apoyo institucional ante situaciones de salud mental.

Articulación entre instituciones, organizaciones y comunidad para el cuidado colectivo.