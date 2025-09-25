“Belén”, la película de la browniana Dolores Fonzi, representará al país en los Oscar

Fue elegida por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas. También competirá por los Goya. Conocé más.

“Belén”, la película coescrita y protagonizada por la browniana Dolores Fonzi, será la representante del país en la carrera rumbo a los premios Oscar 2026 y también a los Goya. Se trata del segundo largometraje dirigido por la vecina de Adrogué.

¿Cómo fue?

Los actores Graciela Borges y Peto Menahem fueron los encargados de hacer el anuncio este martes desde la Casa de la Cultura. La selección estuvo a cargo de Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Fue votada por 500 integrantes.

La película se impuso ante “Homo Argentum”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat; “La mujer de la fila”, de Benjamín Ávila, y “Algo nuevo, algo viejo, algo prestado”, de Hernán Rosselli.

De esta manera, el film protagonizado y coescrito por Fonzi junto a Laura Paredes quedó como el elegido entre las producciones locales que competían por la candidatura.

“Belén” se estrenó el jueves pasado en los cines locales. Además, debutó esta semana en el Festival de San Sebastián y fue muy bien recibida por el público.

¿Y ahora?

Con este reconocimiento, arranca el camino para intentar quedar entre las 15 películas internacionales preseleccionadas al Oscar. La lista se conocerá el 16 de diciembre de 2025.

De pasar esta instancia, tendrá que esperar hasta el 22 de enero de 2026, día que la Academia de Hollywood anunciará las nominaciones finales. La ceremonia será el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En simultaneo, el film representará al país en la categoría de “Mejor Película Iberoamericana” en los premios Goya. Estos se celebrarán el 28 de febrero del año próximo en Barcelona.

¿De qué trata?

Está inspirada en el libro “Somos Belén” de Ana Correa. La historia expone el caso real de una joven tucumana que sufrió un aborto espontáneo y quedó detenida y condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo.

La película se centra en la relación que mantuvo la mujer con su abogada, Soledad Deza, a quien conoció en el camino a su absolución. Asimismo, muestra cómo este caso particular despertó un reclamo masivo en todo el país por la legalización del aborto.

