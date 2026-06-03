Beta Suárez presentó "Roto" en Boulevard Shopping: "Me siento muy afortunada"

La autora conversó sobre el proceso creativo detrás de su obra y firmó ejemplares. Conocé de qué se trata su novela.

La escritora y comunicadora Beta Suárez presentó su nueva novela “Roto” en Boulevard Shopping de Adrogué. Se trató de un cálido encuentro que reunió a lectores y seguidores de su obra.

¿Cómo fue?

El evento se llevó adelante el sábado pasado, 30 de mayo, a las 18.30 hs. Tuvo como escenario la Estación del Libro, ubicada en el primer piso del complejo.

El encuentro permitió a la autora conversar sobre el proceso creativo detrás de su obra, una historia con humor negro y relaciones humanas atravesadas por las pérdidas y los nuevos comienzos. También, firmó ejemplares y diálogo con sus seguidoras.

Publicada por el sello Vera, de VR Editoras, "Roto" está ambientada en Buenos Aires y aborda las complejidades que atraviesan la vida adulta. "Es una comedia negra sobre dos amores: uno que se arma y otro que se desarma. La vida misma. Mientras unos tienen que armar su casa, otros tienen que desarmarla", explicó Suárez en diálogo con www.deBrown.com.ar.

En este sentido, expresó que el humor tiende a funcionar como una herramienta para transitar situaciones, muchas difíciles, y volverlas un poco más livianas.

La novela comienza en un típico casamiento argentino, una escena que sirve como punto de partida para presentar a los personajes y las tensiones que atraviesan la trama. "Si uno fuera un observador de esa boda podría adivinar quién se ama, quién se odia, quién tiene ropa que no es de él o quién es el tío borracho con la corbata en la cabeza", describió.

A partir de allí, la historia avanza con saltos temporales e idas y vueltas narrativas, un recurso que, aseguró, “forma parte de su estilo de escritura”.

¿Por qué “Roto”?

Respecto al título de la obra, Suárez señaló que hace referencia a aquellas cosas que se rompen y no siempre tienen arreglo. "También habla de la ironía de que, incluso haciendo las cosas bien, las cosas pueden salir mal. En esas situaciones límite existe la posibilidad de reírnos de nosotros mismos", reflexionó.

Y agregó: "El roto es general, porque también hay cosas que se rompen dentro de uno y que, de alguna manera, nos permiten avanzar".

En Adrogué

La autora destacó además la importancia de estos encuentros con el público. "Es la tercera vez que vengo al Boulevard Shopping. Es un placer y valoro muchísimo estos espacios. Me siento muy afortunada de encontrarme con personas que dedican tiempo de su vida a leerme", expresó a este medio.

Durante la charla, también repasó su recorrido profesional. Recordó que trabajó como periodista y comunicadora antes de dedicarse de lleno a la ficción. "Siempre fui escritora, aunque nunca había hecho ficción larga. Eso llegó hace algunos años con Regla de Tres. Creo que ser escritora va a ser lo que voy a ser para siempre", afirmó.

Finalmente, reveló que su primer libro se encuentra en proceso de adaptación cinematográfica y consideró que “Roto” también reúne las condiciones para llegar a la pantalla grande. "Me atrae la posibilidad de crear universos ajenos y escribir sobre aquello que observo", concluyó.

Quién es Beta Suárez

Licenciada en Comunicación Social, se consolida como una de las voces más influyentes en el universo digital femenino. Es especialista en contenidos digitales y cofundadora de POSCUA.

Además, miles de seguidoras la conocen a través de su popular cuenta de Instagram @mujer.madre.y.argentina. Allí comparte reflexiones sobre maternidad, vínculos, crecimiento personal y madurez con una mirada cercana, auténtica y sin filtros.