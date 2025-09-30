Bomberos Voluntarios cumple hoy 61 años: “Gracias por acompañarnos para seguir creciendo”

Así lo indicaron en sus redes sociales. Surgieron ante el crecimiento poblacional y la necesidad de contar con un cuartel propio en el partido. Conocé su historia.

En consonancia con el aniversario del distrito, Bomberos Voluntarios Almirante Brown también vive una jornada a pura celebración. Este martes, 30 de septiembre, cumple 61 años desde su fundación, acontecida en 1964.

¿Cómo nació?

Antes de que el cuerpo bomberil sea una realidad, el Destacamento de Lomas de Zamora abarcaba todos los siniestros del distrito. Sin embargo, con el crecimiento de la población, esto se tornó cada vez más complicado y surgió la necesidad de contar con un cuartel propio.

Atento a ello, un grupo de comerciantes impulsó su creación. Fue así como, con el apoyo del Gobierno local, se instalaron en un espacio cedido en la parte trasera de la vieja municipalidad, ubicada en Plaza Brown 250.

Más tarde, se mudaron a una sede más grande en Diagonal Toll al 1600, también en Adrogué. Finalmente, se asentaron en su actual espacio en la avenida San Martín 1107.

Historia y recuerdos

La primera unidad de apoyo operativo fue una autobomba montada sobre un chasis Ford F600 modelo 1964. La bautizaron “30 de Septiembre”, en honor a su fecha de aniversario.

Los bomberos pioneros provenían del Destacamento de Lomas. Ellos eran Juan Rodríguez, Alfredo Cardozo, Julio Ángel Nuñez, Julio Papalini, los hermanos Mc Intire y el 1° jefe Ricardo Farioli.

“Hoy la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown cumple 61 años. Gracias a todos por acompañarnos cada día para seguir creciendo y poder brindar nuestra pasión de servir a la comunidad”, expresaron en sus redes sociales.