Mié, 14/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2571
SOCIEDAD
miércoles 14 de enero de 2026

Bomberos Voluntarios de Glew convoca a aspirantes: ¿Cómo sumarse?


Entre los requisitos, los interesados deberán tener de 18 a 38 años, estudios secundarios completos y ser residentes de la localidad. Más información.   

Con el objetivo de seguir creciendo y ampliando servicios, Bomberos Voluntarios de Glew abrió las inscripciones para sumar aspirantes a su cuerpo activo 2026. Los cupos son limitados.

 

¿Cómo sumarse?

Según explicaron desde la entidad local, los vecinos interesados deberán cumplir y acreditar los siguientes requisitos obligatorios:

  • Ser ciudadano nativo, naturalizado o extranjero radicado
  • Poseer estudios secundarios completos
  • Tener entre 18 y 38 años
  • Ser residente de Glew
  • Contar con actividad laboral comprobable (trabajo registrado, monotributo u otro medio válido que lo acredite).

En este escenario, los brownianos deberán retirar las planillas de inscripción en el cuartel central, ubicado en Sarmiento 221, todos los días, de 8 a 20 hs. Allí también se brindará información y se canalizarán dudas.

“El cumplimiento de todos los requisitos es indispensable para avanzar en la inscripción”, indicaron desde la institución.

