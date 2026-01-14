Bomberos Voluntarios de Glew convoca a aspirantes: ¿Cómo sumarse?

Entre los requisitos, los interesados deberán tener de 18 a 38 años, estudios secundarios completos y ser residentes de la localidad. Más información.

Con el objetivo de seguir creciendo y ampliando servicios, Bomberos Voluntarios de Glew abrió las inscripciones para sumar aspirantes a su cuerpo activo 2026. Los cupos son limitados.

¿Cómo sumarse?

Según explicaron desde la entidad local, los vecinos interesados deberán cumplir y acreditar los siguientes requisitos obligatorios:

Ser ciudadano nativo, naturalizado o extranjero radicado

Poseer estudios secundarios completos

Tener entre 18 y 38 años

Ser residente de Glew

Contar con actividad laboral comprobable (trabajo registrado, monotributo u otro medio válido que lo acredite).

En este escenario, los brownianos deberán retirar las planillas de inscripción en el cuartel central, ubicado en Sarmiento 221, todos los días, de 8 a 20 hs. Allí también se brindará información y se canalizarán dudas.

“El cumplimiento de todos los requisitos es indispensable para avanzar en la inscripción”, indicaron desde la institución.