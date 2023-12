Boulevard Shopping recibió el verano a pura música con el show de "Flower Trip"

El dúo compuesto por "Tripa" y Florencia Otero se presentó en la terraza del centro comercial ante decenas de personas. Mirá el video.

Como ya es costumbre, Boulevard Shopping recibió el verano con un show especial para toda la familia. En uno de los últimos eventos del año, "Flower Trip" hizo delirar a quienes pausaron su recorrido por el centro comercial para vivir un momento cargado de energía.

El dúo- integrado por "Tripa", ex vocalista de Mambrú, y Florencia Otero- se presentó ayer, jueves 21 de diciembre, pasadas las 20:30 hs en la terraza del edificio ubicado en Adrogué. Compartieron con el público un repertorio de temas de reconocidas bandas de rock nacional e internacional.

Entre las canciones que sonaron durante la jornada, se destacaron los éxitos: "De música ligera" de Soda Stereo, "El amor después del amor" de Fito Páez, "A hard day’s night" de The Beatles y "Don't stop me now" de Queen.

Una vez finalizado el show, los integrantes de la conjunto musical se tomaron el tiempo para sacarse fotos con cada uno de los fanáticos. En simultáneo, se dio comienzo al “Happy Hour” con la puesta de Dj en vivo y luces ambientales. En este contexto, hubo grandes descuentos y promociones exclusivas en diferentes tiendas.

"Estamos súper contentos por la convocatoria. La primera vez que Flower Trip vino fue en el aniversario de Boulevard Shopping y no nos acompañó el clima. En esta oportunidad, concurrió muchísima gente y fue una verdadera fiesta", sostuvo Cecilia Laguna, gerenta de Marketing del centro comercial, a www.deBrown.com.ar.

"El balance del 2023 fue positivo porque pudimos abrir un montón de locales y hacer varias propuestas para los vecinos. Próximamente, vamos a inaugurar un local de KFC, la cadena de comida rápida norteamericana. Que la gente nos siga acompañando y eligiendo para hacer sus compras para nosotros es un honor", concluyó.