Colgaron un pasacalle contra Luque, el médico de Diego Maradona

Está ubicado en Adrogué, cerca de su domicilio. Sucedió mientras se realiza el juicio por la muerte del astro del fútbol mundial, que lo tiene como imputado. Los detalles.

Un pasacalles apareció en Adrogué con un mensaje dirigido a Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona. El hecho generó repercusión entre vecinos y reavivó la atención sobre el proceso judicial que continúa en curso.

¿Qué dice?

El cartel, con la contundente frase “En este barrio vive el asesino de Maradona”, está en la esquina de Frías y avenida Espora, a pocos metros de la casa del neurocirujano. Se trata de una de las zonas más transitadas del límite entre Almirante Brown y Lomas de Zamora.

Además de llamar la atención de quienes pasaron por allí, las imágenes del pasacalles se replicaron rápidamente en redes sociales. Entre quienes compartieron la publicación estuvo Dalma Maradona, que la colocó en su cuenta de Instagram.

El juicio

Luque es uno de los principales imputados en la causa que investiga la muerte de Maradona. El neurocirujano era su médico personal y está acusado, junto a otros profesionales de la salud, de presuntas negligencias en la atención médica que recibió durante sus últimos días.