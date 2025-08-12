Boulevard Shopping sorprenderá a los chicos con un unicornio mecánico y un parque inflable

Será para celebrar el Día de la Niñez. La entrada será libre y gratuita. Además, se instalará una cabina de fotos, habrá sorteos y promos imperdibles. ¿Cuándo y en qué horario será?

Boulevard Shopping de Adrogué no para de sorprender. Ahora se prepara para festejar el Día de la Niñez con actividades y sorpresas pensadas especialmente para que los chicos vivan un día a puro juego. La entrada será libre y gratuita.

¿Cómo se vivirá?

Este viernes, 15 de agosto, el hall central, sito en Av. Hipólito Yrigoyen 13298, se llenará de diversión con un parque inflable. Allí, de 14 a 20 hs, los niños podrán jugar en un unicornio mecánico y un pelotero. Además, de estar todo ambientado para la ocasión, instalarán una cabina para tomarse fotos y llevarse un recuerdo.

Sumado a ello, desde este jueves 14 y al domingo 17, presentando un ticket de compra de $80 mil o más, se podrá participar de un sorteo por una consola Nintendo Switch II y un Smart TV Samsung. También llevarse de regalo una Cajita Feliz de Mc Donald’s. En este caso, será hasta agotar stock.

Sigue la promo

Hasta el 28 de agosto, las compras realizadas de lunes a jueves en el patio de comidas de Boulevard Shopping tienen de regalo dos entradas para Cinema Adrogué.

Para ello, los clientes deberán acercarse con su ticket de $20 mil o más, de lunes a jueves de 10 a 21 hs al Centro de Canje o Stand de informes. Serán válidas hasta dos facturas que sumen dicho monto.