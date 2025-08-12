Boulevard Shopping sorprenderá a los chicos con un unicornio mecánico y un parque inflable

Será para celebrar el Día de la Niñez. La entrada será libre y gratuita. Además, se instalará una cabina de fotos, habrá sorteos y promos imperdibles. ¿Cuándo y en qué horario será?
Boulevard Shopping de Adrogué no para de sorprender. Ahora se prepara para festejar el Día de la Niñez con actividades y sorpresas pensadas especialmente para que los chicos vivan un día a puro juego. La entrada será libre y gratuita.
Este viernes, 15 de agosto, el hall central, sito en Av. Hipólito Yrigoyen 13298, se llenará de diversión con un parque inflable. Allí, de 14 a 20 hs, los niños podrán jugar en un unicornio mecánico y un pelotero. Además, de estar todo ambientado para la ocasión, instalarán una cabina para tomarse fotos y llevarse un recuerdo.
Sumado a ello, desde este jueves 14 y al domingo 17, presentando un ticket de compra de $80 mil o más, se podrá participar de un sorteo por una consola Nintendo Switch II y un Smart TV Samsung. También llevarse de regalo una Cajita Feliz de Mc Donald’s. En este caso, será hasta agotar stock.
Hasta el 28 de agosto, las compras realizadas de lunes a jueves en el patio de comidas de Boulevard Shopping tienen de regalo dos entradas para Cinema Adrogué.
Para ello, los clientes deberán acercarse con su ticket de $20 mil o más, de lunes a jueves de 10 a 21 hs al Centro de Canje o Stand de informes. Serán válidas hasta dos facturas que sumen dicho monto.
