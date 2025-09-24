Brindarán hoy charlas sobre colorimetría y tendencias de temporada en Boulevard Shopping

Las dictará la reconocida asesora de imagen Path Sánchez. La entrada es gratuita y el acceso por orden de llegada. Conocé más.

Boulevard Shopping de Adrogué recibe la primavera con una serie de charlas pensadas especialmente para quienes deseen vivir una experiencia única relacionada al mundo de la moda. La propuesta es gratuita y abierta a la comunidad.

¿Cuándo y dónde será?

Se realizará este miércoles, 24 de septiembre. Será en el hall central del centro comercial ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13.298. El ingreso será por orden de llegada hasta completar el cupo.

Según anunciaron, Path Sánchez, la reconocida asesora de imagen, estará al frente del evento. El cronograma de actividades de hoy será el siguiente:

16 hs: charla de tendencias de temporada.

30 hs: encuentro sobre colorimetría.

Sobre Path

Estudió diseño de indumentaria, producción de moda, diseño de vestuario y estilismo, maquillaje profesional, asesoramiento de imagen y coaching. Además, es docente y oradora. Brinda charlas privadas, cursos abiertos y capacitaciones sobre la temática.