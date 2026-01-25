Brown: abrió la inscripción para sumarse a la Policía Bonaerense

Conocé cuáles son los requisitos.

La escuela “Juan Vucetich” de la Policía de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para el Ciclo Lectivo 2026. En este marco, desde el Municipio de Almirante de Brown convocaron a los vecinos del distrito a que formen parte.

El trámite se realiza de manera online a través del sitio web del Ministerio de Seguridad bonaerense (hacé clic aquí). Allí, los interesados deberán completar el formulario correspondiente.

Entre los requisitos de inscripción se encuentran:

Ser argentino nativo, naturalizado o por opción

Tener entre 18 y 29 años

Haber finalizado el nivel secundario completo

Poseer domicilio real en la provincia de Buenos Aires

Cumplir con las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982

No registrar antecedentes penales

“Invitamos a nuestros vecinos a inscribirse como cadetes policiales y capacitarse para sumarse a las tareas de prevención y cuidado de nuestra gente”, destacó Mariano Cascallares.

En ese marco, remarcó que desde el Municipio “se continúa incorporando herramientas clave para fortalecer la prevención”. Algunas de ellas son las Alarmas Comunitarias, los Puntos y Paradas Seguras, los Corredores Escolares Seguros, la App Brown Previene con Botón de Pánico y más de dos mil cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivos.