Brown adhirió al programa provincial "Entramados" para prevenir el delito juvenil

El intendente Juan Fabiani y Mariano Cascallares participaron del acto junto a otros jefes comunales de la Región.

Almirante Brown rubricó este jueves su adhesión al programa “Entramados”. Este está destinado a la prevención del delito y la reincidencia juvenil en el territorio bonaerense.

En este marco, el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, estuvo acompañado por Mariano Cascallares. También se hizo presente la jefa de Gabinete comunal, Paula Eichel.

“En Alte Brown venimos impulsando muy fuerte nuestro programa 'Involucrados', una experiencia enmarcada en la Justicia Restaurativa a partir de la cual le damos la oportunidad a decenas de jóvenes de nuestro distrito de finalizar sus estudios o ingresar en el mundo laboral alejándose del delito y asumiendo un nuevo proyecto de vida”, indicó Cascallares.

Y añadió: “En paralelo adherimos al programa bonaerense 'Entramados', destinado a la prevención del delito y la reincidencia por parte de niños, niñas y adolescentes”.

Mientras tanto el gobernador Axel Kicillof indicó que con esta medida "consolidamos una política para prevenir y combatir el delito que involucra a los jóvenes".

Y añadió: "No se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos: invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”.

Asimismo, destacó que "ya son 30 distritos en los que se llevan a cabo acciones apuntando a la revinculación con el sistema educativo, el abordaje de consumos problemáticos y la formación para el trabajo”.

¿Quiénes formaron parte?

La jornada se llevó adelante en la Escuela Juan Vicetich. Firmaron la adhesión al programa “Entramados” los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Berisso, Fabián Cagliardi; Cañuelas, Marisa Fassi; y Quilmes, Eva Mieri; y el secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff.

Por su parte, el ministro Javier Alonso indicó: “Nosotros creemos en la solidaridad como base para construir seguridad en la provincia de Buenos Aires. El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”.