Tributos, intercambio de figus y clínica de orquídeas, las propuestas de este finde en Brown

Conocé la grilla completa.
Con la llegada de un nuevo finde, Almirante Brown desplegará una amplia programación de actividades culturales, recreativas y artísticas en distintos puntos del distrito. La agenda incluirá propuestas gratuitas para disfrutar tanto en espacios al aire libre como en ámbitos cerrados.
¿Cuáles son?
Sábado 4
- Muestra y clínica de orquídeas: será en la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974). Será de 10:30 a 18:00 hs y se extenderá al domingo. Habrá una gran variedad de orquídeas a la venta y de los insumos para su cuidado, con stands atendidos por profesionales.
- Intercambio de plantas: en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Av. Juan B. Justo 1000). Se aconseja, que quien tenga, lleve plantas, semillas o esquejes para compartir. La actividad comenzará a las 14 hs.
- Intercambio de figuritas del Mundial: tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Adrogué, de 15 a 18 hs.
- Noche de tributos: se llevará adelante a partir de las 20 hs, en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224). El ingreso será por orden de llegada. Se presentarán la banda "Infames" con su tributo a Babasónicos. Luego, desde las 21 hs, "Siempre Soda" repasará parte del repertorio de formación y también de Gustavo Cerati como solista.
Domingo 5
- Continúa la muestra de orquídeas: seguirá en la Biblioteca, de 10:30 a 18:00 hs. Se sumará esta jornada una nueva actividad. Es que se podrán llevar hasta tres plantas para un diagnóstico gratuito con expertos que ayudarán a mantenerlas saludables.
- "Invierno Medieval" en Castelforte: tendrá como escenario el castillo ubicado en Rosales 1521, a media cuadra de plaza Brown de Adrogué. Comenzará a las 13 y se extenderá hasta las 19 hs. Incluirá combates medievales, soft combat, exhibiciones de arquería, herrería en vivo y música. Además, de un paseo de artesanos y sector gastronómico. Podría suspenderse en caso de lluvia.