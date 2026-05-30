Brown buscará volver a la victoria para alejarse del fondo de la tabla

Visitará hoy, sábado 30 de mayo, a Dock Sud. ¿A qué hora?

Brown de Adrogué atraviesa un delicado presente: acumula cinco partidos sin victorias y esta racha negativa lo hizo caer en la tabla de posiciones. Por eso, necesita con urgencia un triunfo que le permita tomar aire y comenzar a alejarse de la zona de descenso.

Con ese objetivo, visitará este hoy, sábado 30 de mayo, a Dock Sud en el estadio de los Inmigrantes. El encuentro comenzará a las 14:30 hs y contará con el arbitraje de Mariano Negrete.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” vive su peor momento de la temporada. Encadena tres caídas en fila, lleva cinco fechas sin ganar y sólo consiguió una victoria en sus últimas ocho presentaciones. Esta floja campaña lo ubica en la 20° posición con 15 puntos, una por encima de la zona de descenso.

Dock Sud, por su parte, llega en alza y se metió de lleno en la pelea por un lugar al Reducido. El equipo de Avellaneda acumula cinco encuentros sin derrotas (con tres triunfos y dos empates) y escaló hasta la 11° colocación, con 22 unidades.