Claypole quiere volver a ganar después de cuatro partidos

Recibirá hoy, sábado 30 de mayo, a Central Córdoba de Rosario. La previa.

Ya pasó un mes desde la última victoria de Claypole en el torneo. Desde entonces, sufrió duras derrotas que lo alejaron de la pelea por la cima de la Zona B y, al menos por ahora, lo sacaron de la zona de Reducido.

En ese contexto, buscará cortar la mala racha y volver al triunfo hoy, sábado 30 de mayo, en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. Por la 14° fecha, recibirá a Central Córdoba desde las 14:30 hs, con arbitraje de David Cornejo.

¿Cómo llegan?

Claypole atraviesa un presente complicado. Acumula cuatro partidos sin victorias y viene de sufrir dos goleadas consecutivas: 3-0 frente a Sacachispas y 4-0 ante Yupanqui. Como consecuencia, quedó con 16 puntos y salió de la zona de Reducido.

Sin embargo, la Zona B se mantiene muy pareja y las diferencias entre los equipos son mínimas. Con gran parte del campeonato todavía por disputarse, una buena racha podría volver a meter al “Tambero” en la pelea de arriba.

Enfrente tendrá a un rival directo como Central Córdoba, que llega entonado tras vencer 3-2 a Central Ballester y alcanzar las 17 unidades.