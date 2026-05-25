Brown no levanta, San Martín volvió a la victoria y Claypole sufrió otra dura goleada

El "Tricolor" cayó 1-0 con Deportivo Merlo, el "Azul" venció 1-0 a Argentino de Merlo y el "Tambero" perdió 4-0 con Yupanqui. Los partidos.

Los clubes del distrito volvieron a tener acción. Brown de Adrogué perdió 1-0 con Deportivo Merlo y profundizó su mal momento, mientras que San Martín de Burzaco se impuso 1-0 ante Argentino de Merlo. Claypole volvió a ser goleado: 4-0 por Yupanqui.

No levanta cabeza

El “Tricolor” buscaba hacerse fuerte en casa para empezar a enderezar el rumbo. Sin embargo, volvió a tropezar, estiró a cuatro partidos su racha sin victorias y quedó apenas un punto por encima de la zona de descenso.

La primera mitad en el Lorenzo Arandilla fue discreta, con escasas situaciones de peligro y mucha fricción en el juego. Ambos equipos tuvieron una aproximación mediante el juego aéreo, pero los cabezazos de Bruno Báez e Iván Sandoval se fueron por encima del travesaño.

Cuando poco ocurría, Deportivo Merlo estuvo cerca de abrir el marcador. Tras un lateral, Sandoval aguantó de espaldas dentro del área, giró y sacó un potente remate que se estrelló contra el poste. Así, el encuentro se fue al descanso sin goles.

La tónica no cambió demasiado en el complemento. Si bien Brown mostró una leve mejora, no logró imponerse en el desarrollo. El local apenas inquietó con un intento desviado de Alan Visco.

Merlo volvió a generar una situación clara cuando Rodrigo Hernández recibió a espaldas de la defensa y, mano a mano con Sebastián Giovini, no logró conectar bien de volea. Sin embargo, tuvo revancha a los 77 minutos: tras un saque largo del arquero, remató desde afuera del área y sorprendió a Giovini, que retrocedía, para marcar el único gol de la tarde.

Sin reacción, Brown se quedó con las manos vacías y acumuló su cuarto partido consecutivo sin ganar. Así, se mantiene con 15 unidades en la 20° posición, sólo una unidad por encima de la zona de descenso. Mañana, por el encuentro pendiente de la quinta fecha, recibirá a Talleres de Remedios de Escalada.

Volvió a sonreír

San Martín afrontaba un duelo directo frente a un rival con las mismas aspiraciones: meterse en el Reducido. En ese contexto, volvió a demostrar su fortaleza como visitante —condición en la que más puntos sumó hasta el momento— y se llevó una valiosa victoria a Burzaco.

La tarde comenzó de la mejor manera para el “Azul”. A los 11 minutos, Nicolás Gauna recibió una infracción dentro del área y el árbitro sancionó penal. Braian Chávez se encargó de la ejecución y, con un potente remate al medio del arco, marcó el 1-0.

La ventaja le dio tranquilidad al equipo de Federico Scurnik, que controló el desarrollo del juego y prácticamente no sufrió ante los intentos de larga distancia de Argentino de Merlo. Incluso, estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero el palo le negó el gol a Gauna.

En el complemento, el local adelantó sus líneas y movió el banco en busca del empate. Sin embargo, le costó generar situaciones claras y, cuando logró inquietar, se encontró con un sólido Maximiliano Gagliardo.

Con más espacios a disposición, San Martín también tuvo chances para aumentar la ventaja, sobre todo con un cabezazo de Richard Lazarev. Finalmente, el marcador no volvió a moverse y el “Azul” se quedó con tres puntos: alcanzó las 22 unidades y está 10°, a uno de la zona de Reducido. El miércoles, por el pendiente de la quinta fecha, visitará a Sportivo Italiano.

Otro duro revés

Claypole vivió otra tarde para el olvido. Tras la goleada sufrida ante Sacachispas, volvió a caer y acumuló su cuarto partido sin triunfos, resultado que además lo sacó de los puestos de pelea por el segundo ascenso.

Yupanqui abrió el marcador a los 27 minutos, cuando Matías Cáceres conectó un centro desde la derecha para poner el 1-0. La ventaja se amplió a los 34, luego de un tiro de esquina: Agustín Meloño apareció solo por el segundo palo y cabeceó cruzado para marcar el 2-0.

En el complemento, el local no bajó la intensidad y aprovechó los espacios que dejó un “Tambero” volcado al ataque. Así, a los 62 minutos, Máximo Magallanes sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero y transformó el resultado en goleada.

El cierre llegó a los 70, nuevamente por medio de Meloño, quien capitalizó un error defensivo para sellar el 4-0 definitivo. Con esta derrota, Claypole se mantuvo con 16 puntos y está 9°, a siete unidades del líder General Lamadrid y a una de los puestos de Reducido.