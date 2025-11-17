Brown cerró con una victoria, San Martín se quedó sin Reducido y Claypole empató en la semifinal

El "Tricolor" derrotó 3-1 a Argentino de Merlo y el "Azul" cayó 3-1 ante Deportivo Merlo, mientras que el "Tambero" igualó 1-1 con Centro Español. Los partidos.

Los equipos del distrito volvieron a tener acción el pasado fin de semana. Los clubes que militan en la Primera B terminaron el torneo Clausura y ninguno logró clasificar al Reducido: Brown de Adrogué venció 4-2 a Argentino de Merlo y cortó la racha negativa; mientras San Martín perdió 3-1 con Deportivo Merlo. Claypole, en tanto, empató 1-1 con Centro Español en el partido de ida por el Reducido de la Copa Argentina de la Primera C.

Volvió al triunfo

Por otros resultados en el día anterior, el “Tricolor” llegó al encuentro de la última fecha sin chances de meterse en el Reducido. Pese a esto, mostró carácter para revertir un duelo que empezó adverso y, si bien no consiguió su objetivo, terminó el año con una sonrisa.

La tarde arrancó de la peor manera para el conjunto browniano. A los 4 minutos, Sebastián Giovini atajó un potente remate a quemarropa, pero Lucas Scarnato se encontró con el rebote y mandó la pelota al fondo de la red.

Si bien Brown casi lo empata con una volea de Matías Sproat que desvió de un manotazo César Atamañuk, Argentino de Merlo volvió a golpear a los 8'. Tras un pase a la espalda de la defensa, Fernando Maldonado quedó solo y definió ante la salida del arquero para sellar el 2-0.

Con la desventaja desde el amanecer del partido, el equipo de Fabián Lisa pisó el acelerador y comenzó a jugar en campo rival. Fue así que encontró el descuento por medio de Nicolás Meaurio, quien realizó una buena acción dentro del área y esquinó su disparo.

La lluvia de goles no se detuvo allí y la igualdad volvió al marcador a los 24 minutos. Jonathan Cañete luchó una pelota con el último defensor, se impuso y sacó un remate que desvió el arquero. No obstante, Meaurio apareció por el centro y la empujó con el arco vacío.

En el complemento, Brown cesó en su búsqueda y siguió insistiendo para terminar el año con una victoria. Con mucho carácter, consiguió dar vuelta el duelo a los 53': Fernando Enrique recibió una asistencia de espalda de Cañete y no falló frente a Atamañuk.

A los 76 minutos, Luciano González apareció por el área y puso cifras definitivas al partido. De esta manera, Brown se impuso 4-2 y cortó una racha de diez fechas sin ganar. Terminó en la 12° posición del Clausura y en la 10° en la tabla anual, sólo un punto por debajo del Reducido.

Se quedó en la puerta

A raíz de los resultados en otras canchas, San Martín necesitaba una victoria en la última fecha para alcanzar su sueño del Reducido. Si bien comenzó bien, terminó quedándose con las manos vacías en un partido marcado por un flojo arbitraje de Gastón Iglesias.

En los minutos iniciales, Deportivo Merlo se acercó al arco del “Azul” por medio del juego aéreo. Fue así que de un rebote de un centro tuvo la primera del partido, cuando Ezequiel Navarro Montoya voló para enviar el tiro de esquina un potente remate.

El conjunto browniano comenzó a crecer con los minutos y respondió con disparo de larga distancia de Sergio Modón que se estrelló en el poste. Luego, Brian Chávez conectó de cabeza, pero el arquero Pedro Fernández controló sin problemas la pelota.

A los 26', el árbitro vio una supuesta plancha de Chávez sobre Rodrigo Cao y no dudó en cobrar penal, aunque el delantero no tocó a su rival. El propio atacante fue el encargado de ejecutarlo, aunque Navarro Montoya adivinó el costado y lo contuvo para mantener el cero en el marcador.

Este desató la locura en el estadio Francisco Boga, que terminó de estallar a los 30 minutos. Tras un tiro de esquina, Ariel Siliman se impuso en la altura y conectó un potente cabezazo para el 1-0. Con este resultado, los equipos se fueron al descanso.

El complemento fue una pesadilla para el “Azul”. A los 59', Nadir Zeineddin realizó una gran acción individual, quedó de frente al arco y disparó cruzado para igualar las acciones.

Deportivo Merlo, que estaba obligado a ganar para mantener la categoría, dio vuelta el tanteador a los 68 minutos por medio Facundo Aguerre. En tanto, puso fin a las ilusiones de San Martín a los 92', cuando Cao selló el 3-1 final.

Mereció más

Tras casi un mes de parate, Claypole volvió a tener acción en marco del duelo de ida por el Reducido para la Copa Argentina 2026. Si bien podría haberse quedado con el triunfo, terminó obteniendo un resultado que lo ve con buenos ojos de cara a la vuelta en el Capocasa.

El “Tambero” comenzó mejor el choque, con dominio y juego colectivo. El manejo de los hilos del partido lo llevó a tener situaciones para abrir el marcador, aunque no pudo aprovecharlas.

Sin embargo, una desatención defensiva le dio una chance a Centro Español y no perdonó. Luego de un pase largo desde mitad de cancha, Mario Godoy calculó mal y la pelota le quedó a David Bulancio, quien definió cruzado ante el achique de Tomás Tello.

Pese a la desventaja, el conjunto de Roque Drago mantuvo su idea de juego y encontró el merecido empate sobre el cierre de la etapa inicial. A los 42 minutos, Sergio Acosta envió un centro y Leonel Llodrá se lanzó de palomita para estampar el 1-1.

En el complemento, las acciones decayeron un poco en ambos lados de la cancha y ninguno de los equipos estuvo certero para finalizar las jugadas. Así, el partido terminó igualado y se definirá el pase a la final el próximo fin de semana en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa.