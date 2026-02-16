Lun, 16/02/2026 |
Brown: ¿Cómo será la recolección de residuos en carnaval?


Desde el Municipio detallaron el cronograma ante los feriados.

El fin de semana XXL llegó a raíz de los festejos de carnaval. Como consecuencia, varios servicios se ven afectados por el feriado.

El cronograma

Desde el Municipio de Almirante Brown informaron cómo funcionará la recolección de residuos. Por un lado, este lunes, 16 de febrero, el servicio hasta el mediodía. En tanto, el martes 17 los camiones no funcionarán durante toda la jornada.

En este marco, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas a la vía pública los días que no hay prestación para evitar anegamientos en caso de lluvias. Las tareas volverán a retomar su cronograma habitual este miércoles, 18.

 

