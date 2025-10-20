Brown consiguió un agónico empate, Sanma sufrió una dura caída y Claypole avanzó a semis

El "Tricolor" igualó 1-1 con Flandria, el "Azul" perdió 4-1 ante Real Pilar y el "Tambero" se quedó 3-2 el global frente a Cañuelas. Los partidos.

Los clubes del distrito volvieron a tener acción este fin de semana. En la lucha por un lugar en el Reducido de la Primera B, las cosas no fueron las esperadas: Brown de Adrogué consiguió un agónico empate 1-1 ante Flandria y San Martín de Burzaco cayó 4-1 frente a Real Pilar. En tanto, Claypole igualó 1-1 con Cañuelas y selló su pase a las semifinales del Reducido por un lugar en la Copa Argentina, en la Primera C.

Ocho sin victorias

El “Tricolor” afrontó el partido con la mira en cortar la racha de siete partidos sin triunfos y mantenerse en la lucha por el Reducido. Si bien no fue el resultado esperado, el punto terminó siendo valioso por cómo fue el desarrollo y que se mantiene a tiro en la tabla anual.

El primer tiempo en el Lorenzo Arandilla fue entretenido, con mucho de ida y vuelta. La visita apretó arriba y rápidamente tuvo la primera situación de peligro por medio de Franco Bustamante, quien realizó una gran maniobra individual y definió apenas desviado.

Brown, por su parte, también se acercó al arco rival. Contó con una ocasión clara cuando Lucas Farías bajó de cabeza la pelota y, desde el punto penal, Brian Guerrero Ruiz la mandó por encima al no poder conectarla de lleno en su ejecución de primera.

Con el paso de los minutos, Flandria empezó a crecer y abrió el marcador en el cierre de la etapa inicial. A los 40 minutos, Bruno Guelfi recibió en el borde del área y sacó un preciso remate que dejó sin posibilidades a Sebastián Giovini para el 1-0.

Ante la desventaja, el conjunto de Adrogué pisó el acelerador en el complemento y se adelantó en campo rival. Probó en distintas situaciones con Farías, Jonathan Cañete y Matías Sproat, pero en todas respondió bien Maximiliano Gagliardo.

El “Tricolor” casi alcanzó el empate con un tiro de esquina olímpico que desvió el arquero. Cuando parecía que terminaría en derrota, del nuevo córner llegó el 1-1: a los 92 minutos, Brandon López controló de espalda al arco, la tiró para arriba y sacó una chilena para la agónica igualdad.

Con este resultado, Brown llegó a los 50 puntos y está a tres de la última plaza de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Villa Dálmine.

Dura derrota

San Martín venía embalado luego de la contundente goleada a UAI Urquiza y quería hacerse fuerte como visitante ante uno de los animadores del Clausura. No obstante, no mostró su mejor versión y recibió un duro revés que complicó su sueño de meterse en el Reducido.

Si bien el “Azul” avisó con un zurdazo de Sergio Modón que controló el arquero, Real Pilar no perdonó y se puso en ventaja rápidamente. A los 12 minutos, Martín Gómez corrió a la espalda de la defensa y, ante la salida de Ezequiel Navarro Montoya, envió un centro para que Jonathan Morán la empuje de cabeza con el arco vacío.

El equipo browniano intentó con remates de larga distancia; mientras que el local era más y sumó situaciones donde estuvo errático en la definición. A los 27', el árbitro vio una falta Ariel Siliman dentro del área y cobró penal, el cual Ariel Otermin cambió por gol para el 2-0.

Ya en el complemento, San Martín empezó a jugar más en campo rival y casi descuenta con un disparo de Franco Camejo que impactó en el travesaño. Minutos después, a los 52, Franco Benítez quedó frente al arquero, sacó un zurdazo abajo y achicó la diferencia.

Pese a que se puso nuevamente en partido, el conjunto de Burzaco no tuvo una buena tarde y estuvo lejos de lo que venía mostrando en las últimas fechas. Para colmo, sufrió otro penal en contra cuando Maximiliano Ortigoza derribó a Morán. Otra vez, Otermin no falló.

En una ráfaga, Real Pilar sentenció el partido: dos minutos después, a los 75', marcó el 4-1 definitivo. Con esta caída, San Martín se mantuvo en 48 unidades y está a cinco del Reducido con nueve puntos por jugarse. En la próxima fecha, buscará volver a la victoria ante Villa San Carlos.

A semifinales

Luego de imponerse en la ida, Claypole cumplió en el estadio Rodolfo Capocasa y, ante su público, concretó el pase a las semifinales del Reducido por el último cupo para la Copa Argentina.

Con la desventaja en el global, Cañuelas salió con más convicción al campo de juego y puso en aprietos al “Tambero”. Fue así que Tomás Tello se convirtió en figura en la primera etapa, ya que respondió bien para mantener el cero con el que se fueron al descanso.

El dueño de casa empezó de otra forma el complemento y estaba mejor que su rival. Sin embargo, la visita encontró la apertura del marcador a los 65', cuando Marcos Giménez envió un preciso pase a la espalda de la defensa y Jeremías Heidenreich no falló frente al arquero.

Con la serie igualada 2-2, todo parecía que terminaría definiéndose desde los penales. Pero, a los 88 minutos, apareció el mismo de siempre para sellar el boleto a semifinales: Leonel Llodrá empujó la pelota por el segundo palo y desató el festejo en el Capocasa.