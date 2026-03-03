Brown cumple 81 años y buscará festejarlo con una victoria ante uno de los punteros

El "Tricolor" visitará a Laferrere hoy, martes 3 de marzo, en la fecha de su aniversario. La previa y su historia aquí.

Brown de Adrogué festeja hoy, martes 3 de marzo, sus 81 años de historia. Para que la fiesta sea completa, el “Tricolor” buscará celebrarlo con la obtención de su primera victoria del año, ya que se enfrentará esta tarde ante uno de los punteros del campeonato.

Por la cuarta fecha de la Primera B, el conjunto browniano visitará, a partir de las 17 hs, a Laferrere. El partido contará con el arbitraje de Nicolás Mastroieni.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” viene de rescatar un punto luego de empatar 1-1 ante Ituzaingó gracias a un penal a los 97 minutos. De esta manera, luego de la caída 3-1 ante Flandria en el debut y el 0-0 con Armenio, acumula dos unidades en el campeonato.

Para no alejarse de la cima y comenzar a escalar posiciones, tendrá una gran chance frente a Laferrere. Gracias a dos triunfos y una igualdad, el “Villero” es puntero junto a Excursionistas e Italiano. En la fecha pasada, venció 2-1 a Armenio.

De festejo

No será una tarde más para Brown de Adrogué, ya que celebra 81 años de historia siendo uno de los puntos de encuentro deportivo más importantes de Almirante Brown. Además, es la única institución local que alcanzó el logro de jugar en la segunda división de AFA.

Su creación fue gracias a que un grupo de socios del club El Fogón de José Mármol decidió iniciar un espacio social con el fin de practicar fútbol. De ahí en más, eso que era un simple proyecto fue creciendo hasta convertirse en la segunda casa de los atletas de la zona.

Quienes dieron el primer paso para su fundación fueron: Héctor Sánchez, Miguel De Leo, Julio Arín, Alfredo Terraza, Santiago Ziccarelli y Pascual Solari, entre otros. Mantuvieron reuniones a principios de 1945 en la plaza Espora hasta que finalmente firmaron el acta.

Su identidad

El nombre del club surgió en referencia al marino de origen irlandés Almirante Guillermo Brown que luchó en la guerra de la Independencia y con el que se bautizó al partido. En tanto, los colores fueron sugerencia de Héctor Sánchez, en reconocimiento a dos equipos que atravesaban un presente magnífico en la década amateur del fútbol argentino. El celeste corresponde a Adrogué, mientras que la "V" en negra y roja es en honor a Nacional -hoy conocido como 9 de Julio-.

La era Vicó

Pablo estuvo al mando del plantel profesional durante 15 años de manera ininterrumpida y parecía que iba a ser para siempre. Sin embargo, una seguidilla de malos resultados llevaron al DT a abandonar al "Tricolor" y buscar nuevos horizontes en mayo de 2024.

En su estadía, consiguió dos ascensos a la segunda división del fútbol argentino (2013 y 2015). También derrotó a Independiente de Avellaneda en dos oportunidades (B Nacional y Copa Argentina 2018). Su figura es tan enorme en los pasillos de Adrogué que hasta una tribuna lleva su nombre en el estadio Lorenzo Arandilla.