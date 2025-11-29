Brown de Adrogué: Cascallares brindó su apoyo a Galeota 

El intendente de Almirante Brown se reunió hoy con el candidato a presidente de “Brown Unido”. Expresó que “el club tiene la oportunidad de poner en marcha un proyecto de renovación y obras”. Mañana son las elecciones.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo este sábado una encuentro con el titular de la Lista “Brown Unido”, Agustín Galeota, y con su joven equipo de trabajo. Durante el encuentro el jefe comunal expresó su apoyo “al proceso de renovación que encarna Galeota de cara a las elecciones de mañana” en el Club Brown de Adrogué.

Además de destacar que la Galeota sumó a sus equipos a dirigentes que en otros momentos estaban en diferentes espacios, Cascallares consideró que “Brown Unido representa la renovación para Brown de Adrogué” en el marco de los comicios que tendrán lugar en las próximas horas.

“En este fructífero encuentro escuchamos un proyecto deportivo y de obras importante, vamos a trabajar juntos y acompañarlos en esta nueva etapa que arranca en esta querida institución de nuestro distrito”, Cascallares al término de la reunión.

Finalizó agregando que “a partir de las elecciones de mañana domingo, Brown de Adrogué tiene la oportunidad de poner en marcha el proyecto de renovación que necesita de la mano de la propuesta de Brown Unido”.