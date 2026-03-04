Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco consiguieron su primera victoria del año

El "Tricolor" derrotó 1-0 a Laferrere como visitante, mientras que el "Azul" goleó 3-0 a Ituzaingó en el Francisco Boga. Los partidos.

Los clubes del distrito que militan en la Primera B tuvieron acción entresemana. Luego de comienzos lejos de lo esperado, consiguieron su primera victoria. Por la cuarta fecha del torneo, Brown de Adrogué venció 1-0 a Laferrere y San Martín goleó 3-0 a Ituzaingó en Burzaco.

Tres puntos de oro

El “Tricolor” tenía una dura prueba como visitante ante uno de los equipos que todavía seguía invicto y estaba en la cima del torneo. Pese a esto, manejó la pelota en los primeros minutos y aprovechó su oportunidad.

La única emoción de la tarde llegó a los 20 minutos. Tras una gran jugada colectiva con triangulaciones en espacio reducido, Alan Visco sacó un fuerte disparo que dejó sin chances al arquero local para el 1-0.

Laferrere tardó en acomodarse del revés y piso el acelerador en los minutos finales del primer tiempo. Estuvo cerca del alcanzar la igualdad en tiempo adicional, cuando Emanuel Trejo intentó sorprender desde mitad de cancha y estrelló la pelota en el travesaño.

El comienzo del complemento parecía complicado para Brown, debido a que Adriel Ortíz calculó mal para despejar, tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró penal. Sin embargo, Sebastián Giovini se convirtió en héroe: acertó la intención de Eloy Rodríguez y contuvo el violento disparo al medio del arco.

El conjunto de Pablo Nieva logró mantener el resultado en la segunda mitad y consiguió la primera victoria del torneo, en el cual sueña con ser uno de los protagonistas. Con cinco unidades, está 11° y quedó a cinco del líder Italiano. En la próxima fecha, recibirá a Arsenal.

Fuerte en casa

Tras el histórico empate ante Villa San Carlos, el “Azul” saltó a la cancha con la misma intensidad que terminó ese duelo y golpeó de arranque. A los 3 minutos, Sergio Modón envió un centro desde la derecha para Rodrigo Velázquez, quien apareció en soledad, controló y definió para el 1-0.

Con la ventaja en el marcador, se hizo dueño del partido. Mostró un buen juego colectivo que nació desde la mitad de la cancha, con firmeza en la defensa y la velocidad aportada por las bandas.

Esta superioridad se reflejó en el marcador, ya que a los 37 minutos estiró la diferencia. Maximiliano Gagliardo salió rápido desde el arco y provocó una contra en los pies de Velázquez. El atacante cambió de frente para que Modón saque un potente disparo en soledad.

Ya en el complemento, las cosas se complicaron aún más para Ituzaingó: se quedó con uno menos a los 69 por doble amarilla a Jonatan Maza. No obstante, la ventaja numérica duró ocho minutos, ya que el árbitro expulsó a Alan Sotelo al considerar que agredió a un alcanza pelotas.

Cuando parecía que todo terminaría así en el estadio Francisco Boga, hubo tiempo para transformar el resultado en goleada. Ariel Torres recibió abierto y envió un pase al medio para Lucas Lezcano, quien sacó un preciso remate desde la medialuna que se metió en el ángulo para el 3-0.

De esta manera, San Martín alcanzó los cinco puntos y está en la novena colocación, a cinco del líder Italiano. En la próxima fecha, visitará a Merlo.