Brown empató contra el último y tres partidos sin ganar

Igualó 1-1 con Chaco For Ever como visitante. Toda la información.

Por la décima tercera fecha de la Primera Nacional, Brown de Adrogué rescató un punto que le sirve para meterse en zona de Reducido. Como visitante, igualó 1-1 con Chaco For Ever, equipo que no levanta cabeza y se encuentra en el último lugar de la tabla.

En un partido de ida y vuelta y con muchas chances por ambos lados, el "Tricolor" encontró la apertura del marcador a los 12 minutos del primer tiempo. Lovazzano recogió un rebote y desde afuera del área sacó un remate inatajable para estampar el 1-0 parcial.

Ya sobre el final de la tapa inicial, el dueño de casa fue en busca del empate y le quitó el protagonismo al conjunto de Pablo Vicó. Tanto fue la intensidad del "Albinegro" que pudo llegar al 1-1 a los 45+2 a través de un tiro libre que se le coló por arriba a Ramírez.

Lo que viene

Con este resultado, Brown de Adrogué se encuentra en el noveno escalón con 16 unidades. En la próxima jornada recibirá en el estadio Lorenzo Arandilla a Mitre de Santiago del Estero.