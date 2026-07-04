Brutal choque contra una barrera de contención dejó una herida en Claypole

Bomberos Voluntarios de Brown llevaron adelante un operativo de rescate. Los detalles.

Un fuerte siniestro vial se registró en Claypole. Un automóvil colisionó contra la barrera de contención ubicada en la subida al puente ferroviario. El incidente ocurrió sobre la Avenida Lacaze, a la altura de la calle Irupe.

¿Qué pasó?

El impacto ocurrió este viernes, 3 de julio, alrededor de la medianoche. En el vehículo, viajaba una pareja y, como consecuencia del choque, una mujer sufrió graves heridas. Rápidamente se activó un operativo, en el que Bomberos Voluntarios de Almirante Brown realizaron las tareas de rescate. Más tarde, una ambulancia trasladó a la víctima de urgencia a un centro de salud.

El vehículo sufrió importantes daños, tanto en la parte delantera como trasera. Es que la barrera quedó incrustada a lo largo de la carrocería.

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el puente es más angosto que la avenida, por lo que los conductores deben extremar las precauciones al circular por la zona, ya que el paso no es de doble mano.

En el lugar también intervinieron efectivos policiales, quienes comenzaron una investigación para esclarecer las causas del incidente vial.