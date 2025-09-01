Brown empató y escaló al segundo puesto, mientras que San Martín goleó como local

El "Tricolor" no se sacó diferencias e igualó 1-1 con Sacachispas. El "Azul", en tanto, se impuso 3-0 frente a Argentino de Merlo. Los partidos.

Los equipos del distrito que militan en la Primera B volvieron a tener acción y consiguieron buenos resultados para sus aspiraciones. Brown de Adrogué empató 1-1 con Sacachispas y se acomodó en el segundo puesto de la tabla; mientras que San Martín de Burzaco goleó 3-0 a Argentino de Merlo y se alejó de la zona baja.

Sigue sumando

El “Tricolor” tenía la posibilidad de trepar a lo más alto de la tabla, pero no pudo imponerse fuera de casa ante un rival complicado. Pese a esto, se trajo un valioso punto que lo mantiene en la lucha por el campeonato.

Sacachispas, necesitado de sumar para salir de la zona de descenso, comenzó el encuentro volcado al ataque. Tuvo una muy clara en el pie derecho de Joel Martínez, quien conectó un centro en la línea del área chica y mandó su remate por encima del travesaño.

Cuando el local jugaba en terreno visitante, una falla le dio una ocasión a Brown y no la dejó pasar. A los 25 minutos, Nicolás Agorreca erró en el intento de frenar la pelota y le pasó por debajo de su suela, dejando a Jonathan Cañete en soledad. Ante la salida del arquero, el atacante asistió a Lucas Farías para que la empuje y ponga el 1-0.

Con la ventaja, el conjunto de Adrogué se asentó en el partido y estuvo cerca de estirar la diferencia con un cabezazo de Carlos Aguirre que se fue arriba del travesaño.

Parecía que se irían al entretiempo con la ventaja mínima en el marcador. Sin embargo, Sacachispas tuvo su premio luego de tanto intentar: a los 46', Santiago Arrieta recibió en el borde del área, se acomodó para su derecha y remató cruzado para el 1-1.

El “Tricolor” lo podría haber ganado en el complemento con un mano a mano de Farías, pero el arquero se impuso en el duelo. Sin más y tras una polémica sobre el final por una supuesta mano en el área de Nahuel Rodríguez que el árbitro no sancionó, el duelo terminó en empate.

Con este resultado, Brown alcanzó los 18 puntos y está segundo en el Clausura, a dos del líder Midland. En tanto, en la tabla anual se ubica quinto y, por el momento, se estaría metiendo en el Reducido.

Holgada victoria

Luego del empate de Sacachispas, San Martín de Burzaco tenía una buena oportunidad de alejarse de la zona de descenso. Para ello, necesitaba volver al triunfo y lo consiguió de manera contundente frente a su público.

La tarde en el Francisco Boga comenzó pareja, con el dueño de casa buscando el arco rival mediante el juego aéreo. Avisó con cabezazos de Sergio Díaz e Ignacio Serpa, los cuales controló sin inconvenientes el arquero.

Sin más situaciones y con mucho por ajustar, la primera mitad terminó sin emociones. Lo hablado en el entretiempo pareció surgir efecto, ya que el comienzo del complemento mostró mejoras en el equipo de Burzaco.

Tras avisar con cabezazos del ingresado Brian Chávez y Serpa, San Martín abrió el marcador con un golazo. A los 67 minutos, Diego Roberts eludió a dos rivales a pura gambeta y, desde el borde del área, sacó un remate al ángulo que dejó sin chances al arquero.

El “Azul” pisó el acelerador y, para su tranquilidad, estiró la ventaja a los 77'. Chávez probó desde afuera del área, la pelota se desvió en un defensor y superó la resistencia de un César Atamañuk ya jugado hacia un costado.

Cuando todo era fiesta en el Boga, el equipo browniano convirtió el resultado en goleada a los 94 minutos. Luego de un contraataque, Sergio Modón recibió a la derecha y disparó cruzado para el 3-0 definitivo.

El conjunto de Burzaco, con esta victoria, alcanzó los 14 puntos y está 12° en el torneo Clausura. En la tabla anual, tiene 38 unidades y se alejó por ocho de la zona de descenso.