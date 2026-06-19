Brown: fuerte persecución policial terminó con cuatro detenidos y un auto destruido

El hecho comenzó en Malvinas Argentinas y se extendió hasta Burzaco. La información.

Una escena digna de la pantalla grande tuvo lugar en las últimas horas en Almirante Brown. Un auto, que era seguido por la Policía, terminó totalmente destruido, y su ocupantes fueron detenidos.

¿Qué pasó?

El hecho ocurrió el jueves por la noche. Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, todo comenzó cuando los uniformados detectaron un auto con pedido de secuestro en Soler y Pino, Malvinas Argentinas. Esto desencadenó en una feroz persecución.

Finalmente, el conductor terminó perdiendo el control y volcando en la Av. Hipólito Yrigoyen y Roca. Posteriormente, chocó contra una columna, lo que hizo que el rodado terminará boca abajo.

En este marco, personal de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown llevó adelante un operativo de rescate. Allí una ambulancia del sistema municipal de emergencias asistió a los cuatro ocupantes, todos ellos mayores de edad. Luego quedaron detenidos. Intervino la Comisaría N°1 de Almirante Brown.