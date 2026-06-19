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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2727
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SOCIEDAD
viernes 19 de junio de 2026

Día de la Bandera en Brown: ¿Cómo será la recolección de residuos?


El cronograma sufrirá modificaciones. Conocé más.

El Día de la Bandera se celebra este sábado, 20 de junio, en conmemoración del paso a la inmortalidad de su creador, el General Manuel Belgrano. Por este motivo, Almirante Brown informó que habrá cambios en el cronograma habitual de recolección de residuos.

¿Cómo será?

Según detallaron desde la Comuna, los camiones no circularán por las calles brownianas durante toda la jornada.

En este marco, solicitaron a los vecinos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. De este modo, se evitará la acumulación de residuos y posibles anegaciones en caso de lluvias.

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