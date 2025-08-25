Brown ganó con uno menos y se metió en la lucha, mientras que San Martín lo perdió en el final

El "Tricolor" derrotó 1-0 a Merlo y el "Azul" cayó 2-1 frente a Argentino de Quilmes. Las crónicas.

Los clubes del distrito que militan en la Primera B tuvieron acción el fin de semana. Brown de Adrogué le ganó 1-0 a Deportivo Merlo y se metió en el podio del torneo Clausura; mientras que San Martín de Burzaco perdió 2-1 ante Argentino de Quilmes en el cierre del partido.

Triunfazo en casa

El “Tricolor” jugó con un hombre menos durante más de un tiempo, pero sacó adelante un partido complicado y consiguió una victoria clave que lo metió de lleno en la lucha por el campeonato. De esta manera, estiró a cinco las fechas sin derrotas y obtuvo su tercer triunfo en fila.

La tarde en el Lorenzo Arandilla comenzó pareja, con aproximaciones en ambos lados de la cancha. La más clara fue para el dueño de casa, cuando Matías Sproat envió un centro y, en soledad, Lucas Farías no pudo conectar con precisión una volea.

Sobre el cierre de la primera mitad, una acción complicó el panorama de Brown. A los 44 minutos, Agustín Minnicelli y Federico González quedaron tendidos en el suelo luego de trabar. En ese contexto, Gonzalo Vivas le dio un pelotazo al atacante visitante y vio la roja.

Con el hombre de más, Merlo salió al complemento a buscar la victoria. Estuvo cerca de abrir el marcador en una contra, en la cual Sebastián Benega probó por encima ante la salida de Sebastián Giovini y la pelota se fue desviada.

Minutos más tarde, un disparo sin destino de arco cruzó el área al ras del suelo y le quedó por las espaldas de todos a Facundo Aguerre. Pese a disponer del arco libre, tenía poco ángulo y estrelló el remate en el palo.

Todo parecía que terminaría sin goles, pero al local le quedaba una más. A los 90', Fernando Enrique envió un centro al punto penal y Brandon López conectó de cabeza para conseguir una victoria que metió al “Tricolor” en la pelea del torneo.

Con este resultado, Brown alcanzó los 17 puntos y está tercero en el Clausura, a dos del líder Midland. En la tabla anual, en tanto, tiene 45 unidades y se ubica en zona de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Sacachispas.

Cayó en el cierre

San Martín de Burzaco, que llegó al encuentro con una seguidilla de dos victorias y un empate, buscaba un nuevo triunfo que lo alejara por completo de la zona de descenso. Si bien hizo méritos para traerse algo de su visita a la Barraca Quilmeña, se quedó con las manos vacías.

Las cosas no comenzaron de la mejor manera para el “Azul” y recibió un revés cuando todavía no se había acomodado en la cancha. A los 2 minutos, Lucas Rebecchi conectó de cabeza y, pese a la volada de Ezequiel Navarro Montoya, estampó el 1-0.

La visita respondió por la misma vía con Ignacio Serpa, pero la pelota se fue desviada. En tanto, el “Mate” estuvo cerca de estirar la ventaja con un centro pasado que le quedó a Leandro Guzmán, quien sacó un fuerte disparo que se fue por encima del travesaño.

Tras avisar con un remate de larga distancia de Sergio Modón, San Martín reaccionó y consiguió el empate a los 64 minutos. Serpa se elevó en el área y sacó un cabezazo esquinado para sellar el 1-1.

El encuentro llegó al cierre con la igualdad. Sin embargo, Argentino de Quilmes lo ganó a los 89': Leandro Guzmán recibió un pase en profundidad y, ante la salida de Navarro Montoya, envió la pelota al centro para que Máximo Guzmán sólo tenga que empujarla para el 2-1.

Con esta caída, San Martín se mantuvo con 11 unidades y está 13° en el Clausura. En la tabla anual, tiene 35 unidades y está seis por encima de la zona de descenso. En la próxima fecha, recibirá a Argentinos de Merlo en Burzaco.