Brown juega un partido clave ante un rival directo por el Reducido

Enfrenta hoy, domingo 24 de septiembre, a Mitre de Santiago del Estero. La previa.

Por la trigésima primera fecha del torneo local, Brown de Adrogué se presenta en un horario fuera de lo común en busca de tres puntos para seguir ilusionándose con el Reducido. El "Tricolor" visitará a Mitre de Santiago del Estero.

El encuentro se llevará a cabo hoy, domingo 24 de septiembre, a partir de las 11 hs, en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. Allí, el dueño de casa no transita su mejor momento y apenas ganó en una de las últimas cinco presentaciones.

Brown de Adrogué viene de perder con Chaco For Ever dejando una imagen deslucida y poniéndole punto final a una racha de seis partidos sin conocer la derrota. Se ubica sexto con 44 unidades y, en caso de una victoria, quedará a un paso de asegurarse un lugar en el Reducido.

El "Aurinegro", por su parte, es uno de los rivales directos en la lucha por meterse en el octogonal. Suma 40 tantos y un triunfo este mediodía lo dejaría bien parado de cara a las últimas fechas del certamen. Llega de imponerse 3-1 a Quilmes.

⚽ Sorpresa en Adrogué: Brown no pudo con Chaco For Ever 👇 #Adroguéhttps://t.co/TLwpKb2MWO

— Noticias De Brown (@debrownweb) September 17, 2023