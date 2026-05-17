Entregaron pases multimodales de transporte a 700 vecinos de Brown

Participaron Mariano Cascallares, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente Juan Fabiani. La información.

Unos 700 vecinos recibieron sus Pases Libres Multimodales de Transporte. Este beneficio está destinado a personas con discapacidad y permite viajar de manera gratuita en todas las modalidades de transporte provincial.

¿Cómo fue?

La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura. Estuvo encabezada por Mariano Cascallares, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente Juan Fabiani.

Durante el evento, además, se desarrollaron propuestas recreativas organizadas por la Provincia, que incluyeron juegos, actividades para las familias y entrega de regalos y merchandising.

El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Funciona como único instrumento de acceso a la gratuidad del pasaje para las personas beneficiarias, entre ellas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

“Seguimos trabajando para ampliar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan en momentos complejos. Estos pases representan una herramienta fundamental para garantizar inclusión, accesibilidad y más oportunidades para cientos de vecinos de Almirante Brown”, destacó Cascallares.

De la jornada, participaron también la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti. Además, estuvieron presentes los secretarios de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y de Gobierno, Leonardo Herrera.

Se sumaron el subsecretario de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Adrián Arano, y la presidenta del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporitti.